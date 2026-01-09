«Платим и паркуемся в сугроб»: ярославцы пожаловались на заснеженные стоянки в центре города

В Ярославле замело платные парковки Источник: Ярославль Очевидец / Telegram, Жесть Ярославль / Telegram

Жители Ярославля пожаловались на заснеженные платные парковки в центре города. Автомобилисты публикуют фото и видео стоянок в социальных сетях.

«Большая Октябрьская — платим и паркуемся в сугроб», — написали недовольные горожане в телеграм-канале «Ярославль Очевидец».

Аналогичную картину жители города заметили и на других центральных улицах Ярославля. Одно из фото было сделано на Революционной улице.

Ярославцы недовольны, что платные парковки оказались завалены снегом Источник: Ярославль Очевидец / Telegram

Тем временем в «Горзеленхозстрое» рассказали, что рабочие занимаются уборкой города от снега.

«Работы ведутся с привлечением более 100 единиц коммунальной техники. В первую очередь уборке от снега и обработке от наледи подлежат крупные магистрали, обеспечивая безопасность движения общественного транспорта и автомобилистов. Затем техника направляется к второстепенным дорогам первой и второй категорий, а также межквартальным проездам», — рассказали в «Горзеленхозстрое».

При этом специалисты уточнили, что уборка и обработка прилегающей территории и входных групп в магазины и другие предприятия осуществляется силами самого бизнеса.

«Прилегающая территория — это часть территории общего пользования на расстоянии 15 метров от границ здания. Уборка придомовых территорий осуществляется силами управляющих компаний. Чтобы обеспечить эффективность работ, автовладельцев призывают заблаговременно освободить внутридворовые проезды от автомобилей, чтобы исключить препятствия для передвижения спецтехники», — рассказали в «Горзеленхозстрое».

Напомним, в Ярославле парковка в административных зонах для легковых автомобилей и и грузовиков до 3,5 тонны обойдется в 150 рублей за час стоянки. Жителям региона положена скидка в 50% на почасовую оплату парковки. Она действует не больше четырех часов в одной зоне. Затем тариф начисляется по полной стоимости.

При этом жители могут либо переместиться в другую зону и снова воспользоваться льготой, либо покинуть зону и вернуться через 15 минут, чтобы повторно получить скидку.

Для отдельных категорий граждан действует скидка 60%. В их числе — многодетные семьи, участники специальной военной операции и ветераны боевых действий. Для инвалидов парковка на специально отведенных местах останется бесплатной.

За неоплату парковки в платной зоне положен штраф в 2500 рублей для физических лиц, 5 тысяч рублей для должностных лиц и 10 тысяч рублей для юрлиц.