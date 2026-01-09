«Романтический район»: чем уникален «Актерский квартал» в Ярославле и что сейчас с ним происходит

В мэрии рассказали, что делают рабочие в «Актерском квартале» Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле то и дело вспыхивают споры из-за точечной застройки и сноса старинных домов. Несколько лет назад было много шума из-за демонтажа дома в «Актерском квартале», ограниченного улицами Чайковского и Салтыкова-Щедрина. На пятачке недалеко от планетария — всего девять двух- и трехэтажных зданий. Все были построены в период с 1948 по 1950 год.

В 2021 году, чтобы не допустить снос дома № 14а по улице Чайковского, градозащитники перегораживали дорогу экскаватору, посменно дежурили. И отстояли свое. Однако спустя четыре года работы на участке возобновились. С дома сняли крышу, рабочие начали разрушать стены.

В этом материале рассказываем, как в Ярославле появился «Актерский квартал», почему он так назван и что с ним может быть в будущем.

Один из домов остался без крыши Источник: Артем Бауман / 76.RU

Как всё началось

Официально «Актерский квартал» не включен в список объектов культурного наследия. Однако здания считаются историческими из-за того, что были построены до 1957 года. По закону, любые манипуляции в таких домах собственники обязаны согласовывать с властью.

В коммуналках «Актерского квартала» жили люди разных профессий: строители, кондукторы, художники и другие. По соседству с ними — сотрудники театра, в том числе народные артисты Наталия Терентьева, Сергей Тихонов, директор театра Василий Топтыгин (возглавлял Волковский с 1942 по 1965 годы. — Прим. ред.), Феликс Раздьяконов, заслуженный художник Александр Левитан. Именно из-за этого квартал получил такое название. Также в одном из домов ансамбля (на улице Чайковского, № 12а) с 2012 по 2020 годы жил и боролся за сохранение зданий краевед и бизнесмен Ян Левин, скоропостижно скончавшийся от ковида в 39 лет.

В некоторых домах «Актерского квартала» еще кипит жизнь Источник: Артем Бауман / 76.RU

В 2019 году один из тех самых домиков для актеров выкупила предпринимательница Людмила Кукушкина. Спустя три года на фасаде появилась табличка с объявлением о начале капительного ремонта. Сначала рабочие выбили у здания окна, а после приступили к сносу стен. Тогда-то градозащитники забили тревогу.

В 2021 году, к слову, Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области (ныне — Служба охраны объектов культурного наследия. — Прим. ред.) выдал ордер на запрет ремонта в доме № 14а, но это не помогло.

Что известно о скандале в «Актерском квартале» Источник: Илья Коврижных, Михаил Контуев / MSK1.RU

Наложенные запреты не помогли сохранить историческое здание Источник: Артем Бауман / 76.RU

Неравнодушные ярославцы требовали остановить работы. Собственница утверждала, что не нарушает закон. Чиновники администрации брали происходящее на карандаш. К дому даже вызывали полицию — на Кукушкину писали заявление.

Напомним, собственницу обвиняли в административном нарушении по статье 7.13 КоАП РФ — нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. За это полагается штраф от 20 до 500 тысяч рублей. Для юридических лиц — до 20 миллионов.

Суду предпринимательница поясняла, что «по неизвестным для нее причинам подрядчик отдал поручение водителю экскаватора осуществить разборку кирпичной кладки ковшом экскаватора, в результате чего стена была разрушена». Мол, компания «Трубос» избрала неверный способ разборки старой кладки. При этом работе помешали посторонние, а полностью стену не снесли.

К дому съезжаются строительные машины, работы продолжаются Источник: Артем Бауман / 76.RU

Позже суд не нашел состава административного правонарушения. Дело было закрыто. После этого Людмила Кукушкина разослала претензии минимум четырем ярославским СМИ, обвинив их в порче своей репутации. Сумма требований — 2,5 миллиона рублей.

После история противостояния общественников и собственницы дома заглохла. Здание обнесли лесами, тяжелую технику убрали с участка. На четыре года про дом все забыли.

Подробнее о конфликте между собственницей и градозащитниками вы можете прочитать в нашем специальном сюжете.

Не памятник = не имеет значения?

Осенью 2025 года рабочие вновь приехали на участок Источник: Ольга Мазанова

Заведующая кафедрой градостроительства академии МУБиНТ Наталья Сапрыкина в своей статье «Специфика малоэтажной жилой застройки кварталов 1940-1950-х годов в г. Ярославле» объяснила, в чем ценность «Актерского квартала».

«В послевоенное десятилетие ХХ века в Ярославле при сравнительно небольших объемах строительства основное внимание уделялось формированию жилых кварталов и застройке их малоэтажными зданиями, что было обусловлено многочисленностью производственных предприятий», — писала в своей статье Наталья Сапрыкина.

Наталья Сергеевна Сапрыкина — доктор архитектуры. Член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, член президиума Ярославского регионального отделения ВООПИК. Она единственный доктор архитектуры и член-корреспондент в Ярославской области в сфере архитектуры.

+1

По данным исследователя, автором квартала «своеобразного варианта новой застройки» стал советский архитектор Петр Курицын. Он разработал концепцию по расположению зданий на небольшой территории.

«Помимо характерных общероссийских решений, автор сумел реализовать местные традиции, проявившиеся в некоторой живописности, нюансной „неправильности“ композиции застройки, отобразить в облике квартала специфику исторического контекста, имеющего многовековую историю: масштаб, камерность, формообразование, стилистику, многоплановость», — отметила в своих трудах Наталья Сапрыкина.

Кто владеет домом в «Актерском квартале»

В конце ноября 2025 года около дома на улице Чайковского, 14а вновь заметили спецтехнику и стройматериалы. Здание осталось без крыши.

В мэрии на запрос 76.RU сообщили, что собственником на объекте все также указана Людмила Кукушкина. Она владеет всеми четырьмя квартирами. Мы попытались связаться с предпринимательницей, чтобы узнать подробности происходящего. По одному из телефонов, среди компаний связанных с ее именем, ответил мужской голос. Мужчина подтвердил, что знаком с Людмилой. Однако заверил, что Кукушкина ничем в Ярославле не занимается и никакого отношения к дому № 14а на улице Чайковского не имеет, а сама и вовсе находится в Липецке.

Мы также связались с организацией «Золотой теленок», где Людмила Кукушкина является соучредителем, но выйти на связь лично с ней не удалось. Сотрудники сказали, что ее контактов у них нет. Мы направили официальный запрос в ООО «Золотой теленок». Если предпринимательница прокомментирует ситуацию, мы опубликуем ее ответ.

По данным сервиса «Контур.Фокус», как индивидуальный предприниматель собственница оформилась 24 июня 2010 года. ИП Людмила Кукушкина специализируется на аренде и лизинге строительных машин и оборудования. Также она является участником ООО «Золотой теленок». Организация занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. Выручка компании, по данным за 2024 год, составляет 500 тысяч рублей. Ранее предпринимательница также вела ресторанный бизнес в Ярославле. Кукушкина была совладелицей одного из заведений в центре города.

Что за стройка идет на Чайковского

На запрос редакции 76.RU глава Кировского и Ленинского районов Юрий Емец сообщил, что нынешние работы на объекте согласовали 27 мая 2025 года. По его данным, на объекте запланировано переустройство и перепланировка жилого помещения. Окончательные сроки работ неизвестны.

«Планируется организация дополнительной квартиры на первом этаже дома за счет уменьшения площадей квартир № 1 и 2», — сообщили в мэрии.

Градозащитники вновь забили тревогу из-за ремонта на улице Чайковского Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Разработкой проекта, по информации властей, занималась ООО «Строительно-проектная компания». В компании подтвердили, что запрос на перепланировку исторического здания им поступал. Работники создали проект и отдали его заказчику. О том, что дом сейчас стоит без крыши, сотрудники были не в курсе.

«Мы там ремонт делали просто, перепланировку помещения, и всё. Ко мне заказчик обратился, и мы сделали проект», — рассказали порталу 76.RU в «Строительно-проектной компании».

При этом директор департамента градостроительства мэрии Ярославля подтвердил, что дом № 14а на улице Чайковского включен в перечень объектов культурного наследия Ярославской области. До принятия памятника в единый реестр, объект находится под контролем госслужбы охраны культурных объектов.

«Запрещается текущий, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства с увеличением их объемно-пространственных характеристик. Работы, не направленные на обеспечение сохранности историко-градостроительной или природной среды, не разрешаются», — рассказал Александр Черневский.

Менять облик исторических зданий запрещается Источник: Артем Бауман / 76.RU

В госслужбе охраны объектов культурного наследия Ярославской области сообщили: «Здание входит в состав достопримечательного места „Ансамбль жилых домов“».

Мнение историка

Ярославский историк Виктор Куликов считает, что в Ярославле еще не сформировалось общество, работающее с исторической недвижимостью. Такие специалисты могли бы рассматривать здания не только в качестве исторического объекта, но и как вариант для будущего прибыльного проекта.

«Застройщик считает, что построит на месте снесенного здания новый объект и выиграет в деньгах. Они так думают, потому что не общаются с людьми культуры. На самом деле, „Актерский квартал“ — потенциально очень дорогая история, которая могла бы превратиться в „деревню актера“», — дополнил специалист.

Виктор Викторович Куликов — историк-экономист, специалист по истории русского экспорта, кандидат исторических наук, доцент. С 2003 года — внештатный сотрудник Лондонской школы экономики, автор серии научных статей по истории русского экспорта, участник исследовательских групп ведущего британского историка-слависта Джанет Хартли.

У каждого квадратного метра исторического объекта есть собственная цена. Чем больше восстановленных, красивых, исторических районов, тем дороже становится город. Это выгодно для Ярославля. Виктор Куликов историк

Каким мог бы быть квартал

Ярославль — родина первого русского театра. Бывший художественный руководитель Театра драмы им. Ф. Волкова, актер Сергей Пускепалис (погибший в ДТП в сентябре 2022 года. — Прим. ред.) выступал за сохранение «Актерского квартала». Несмотря на то что Первый Русский не имеет прямого отношения к историческим зданиям на улице Чайковского, руководитель предлагал свою помощь.

«Вот сейчас „Актерский квартал“ — это закрытая территория, которая с туристической точки зрения не имеет никакого интереса. Это не является таким местом, где бы проходили экскурсии или рассказывали о наших актерах. Надо в эту сторону как-то докручивать, делать что-то», — размышлял Сергей Пускепалис.

На этом месте могли бы организовать туристический уголок Источник: Артем Бауман / 76.RU

Историк Виктор Куликов, в свою очередь, считает, что кроме Театра драмы им. Ф. Волкова в городе нет театральных объектов или городской части, которая была бы связана исключительно с театром. Такое место мог бы занять «Актерский квартал».

«На этом месте смешались люди искусства и люди труда. Это создает уникальную среду 50-х годов, новую эпоху Волковского театра», — поделился историк.

Виктор Куликов предлагает организовать в квартале театральное пространство. В отреставрированных домах могли бы устраивать выставки, открыть различные бутики, отели. На участке можно было бы разработать туристический маршрут. Такая история стала бы «фишкой» города.

Когда мы хоть одно здание там разрушим, потеряется целостность и комплексность. Это как пазл. Виктор Куликов историк

«Если сейчас всё восстановить, отбелить каждое здание, то все придут и ахнут! Если застройщики правильно посчитают, они поймут, что выгоднее будет здание восстановить. Поэтому и важно работать с застройщиками», — отметил эксперт.

«Романтический район 50-х годов»

Специалист считает недопустимым поштучный снос зданий. Объект несет в себе ценность именно как единый комплекс. Историк призывает сохранить первоначальный вид зданий. Так, например, был отреставрирован дом № 12 на улице Чайковского. В его стенах теперь работает бутик-отель.

«Отдельно здания не представляют исторической ценности. Только все вместе, как квартал, они образуют коллективную память Ярославля. Разрушив это, мы разрушим романтический район 50-х годов, где актеры обсуждали свои будущие постановки. Это эстетика рабочего города, где Примадонна может жить в одной общаге с кондукторшей», — подытожил ярославский историк.

Сейчас исторический дом на улице Чайковского выглядит так Источник: Артем Бауман / 76.RU

По мнению историка, сохраненный исторический облик квартала мог бы стать площадкой для создания фильмов. Здесь для съемочных групп можно было бы воссоздать атмосферу 1950-х годов.