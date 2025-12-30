НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Раньше такого не было»: какой видит современную Россию Урлашов

«Раньше такого не было»: какой видит современную Россию Урлашов

Публикуем мнение экс-мэра Ярославля

Евгений Урлашов поделился мнением о современной России

Евгений Урлашов поделился мнением о современной России

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Вышедший из колонии 30 декабря экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал журналисту MSK1.RU Михаилу Контуеву, какой видит современную Россию.

«Сегодняшняя Россия зациклена только сама на себе. Я бы сказал так: мы находимся в тяжелом положении. Все мы знаем, что помимо того, что у нас идет СВО, против нас включены очень большие экономические санкции, репрессивные санкции со всех сторон. Политики, которые держат руку на пульсе, работают над этим вопросом. Но слишком всё это идёт, скажем, медленно», — сообщил Урлашов.

Он добавил, что сейчас нужно быть осторожным в высказываниях.

«Сейчас за любое неаккуратное высказывание можно получить статью. Причем сроки дают очень большие. За какой-то перепост, условно говоря, можно получить 10 лет. Раньше такого не было», — поделился Урлашов.

Также Евгений Урлашов рассказал, чем планирует заниматься в ближайшее время.

Напомним, Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года. 3 июля 2013 года его арестовали по подозрению в получении взятки. Расследование и суд длились около трех лет. В 2016 году его признали виновным в покушение на взятку в 14 миллионов рублей от дорожника Сергея Шмелева и получение взятки в 17 миллионов рублей от бизнесмена Эдуарда Авдаляна. Евгения Урлашова приговорили к заключению на 12,5 лет и штрафу в 60 миллионов рублей.

Все об освобождении Евгения Урлашова — в нашем сюжете.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Евгений Урлашов Россия
