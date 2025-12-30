НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Дело Урлашова Эксклюзив Урлашов вышел на свободу: как он сейчас выглядит. Первые фото после освобождения

Урлашов вышел на свободу: как он сейчас выглядит. Первые фото после освобождения

Первые фото после освобождения экс-мэра Ярославля

1 079
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел на свободу | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUЭкс-мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел на свободу | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел на свободу

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов 30 декабря вышел на свободу после отбывания наказания по обвинению в получении взяток. Он провел в заключении 12,5 года.

В последнее время Урлашов находился в колонии Твери. Выпустить его должны были 2 января 2026 года. Но, так как это праздничный день, Урлашова отпустили в последний рабочий день, предшествующий праздникам.

Евгений Урлашов вышел из КПП № 5 тверской колонии около 10 часов утра. Одет достаточно легко. С собой у него было две сумки с вещами.

Портал 76.RU публикует эксклюзивные кадры с места события.

Евгений Урлашов освободился на несколько дней раньше положенного срока из-за праздников | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUЕвгений Урлашов освободился на несколько дней раньше положенного срока из-за праздников | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Евгений Урлашов освободился на несколько дней раньше положенного срока из-за праздников

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Последние годы заключения Евгений отбывал в колонии в Твери | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUПоследние годы заключения Евгений отбывал в колонии в Твери | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Последние годы заключения Евгений отбывал в колонии в Твери

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Экс-мэр Ярославля провел в заключении 12 лет | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUЭкс-мэр Ярославля провел в заключении 12 лет | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Экс-мэр Ярославля провел в заключении 12 лет

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Из дверей КПП№ 5 Евгений Урлашов вышел около 10 часов утра | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUИз дверей КПП№ 5 Евгений Урлашов вышел около 10 часов утра | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Из дверей КПП№ 5 Евгений Урлашов вышел около 10 часов утра

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Напомним, Евгений Урлашов был избран мэром Ярославля 1 апреля 2012 года. 3 июля 2013 года его арестовали по подозрению в получении взятки. Расследование и суд длились около трех лет. В 2016 году на тот момент уже экс-градоначальника признали виновным по двум эпизодам — покушение на взятку в 14 миллионов рублей от дорожника Сергея Шмелева и получение взятки в 17 миллионов рублей от бизнесмена Эдуарда Авдаляна. Его приговорили к заключению продолжительностью 12,5 года (время проведенное под арестом в СИЗО зачли в этот срок) и штрафу в 60 миллионов рублей.

Сначала Евгений Урлашов отбывал наказание в рыбинской исправительную колонии № 2. А в сентябре 2022 года после жалоб на условия содержания его перевели в тверскую ИК-1.

Евгений Урлашов несколько раз подавал прошения об УДО и просил помилования у президента, но получал отказы. Мы ведем онлайн-трансляцию, где публикуем все, что известно об освобождении «народного» мэра.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Евгений Урлашов Мэр Ярославля Тюрьма
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
