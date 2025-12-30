НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Не позвонил и был арестован»: Евгений Урлашов озвучил свою версию, за что его посадили на 12,5 лет

«Не позвонил и был арестован»: Евгений Урлашов озвучил свою версию, за что его посадили на 12,5 лет

Бывший «народный» мэр Ярославля вышел из тюрьмы 30 декабря

326
Евгений Урлашов рассказал, за что, по его мнению, ему дали срок | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RUЕвгений Урлашов рассказал, за что, по его мнению, ему дали срок | Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Евгений Урлашов рассказал, за что, по его мнению, ему дали срок

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Вышедший из колонии после 12-летнего срока Евгений Урлашов рассказал свою версию, за что его посадили. В беседе с журналистом MSK1.RU Михаилом Контуевым экс-мэр Ярославля объяснил, почему не мог избежать наказания.

Бывший градоначальник Ярославля отбывал срок по коррупционным статьям. Свою вину он до сих пор не признал. По словам Урлашова, его заключили под стражу из-за политической истории.

«Предложили возглавить список „Единой России“ на выборах в Ярославскую областную думу. Я отказался это делать, потому что получилось бы, что я предал своих избирателей. Мне пришлось бы пойти на предательство 50-ти кандидатов в депутаты от „Гражданской платформы“ и, третье, я бы предал своего руководителя Михаила Прохорова. Этого я не мог сделать, было бы тройное предательство», — рассказал Евгений Урлашов.

Евгений Урлашов состоял в региональном отделении партии «Гражданская платформа», которую основал миллиардер Михаил Прохоров.

Михаил Прохоров в те годы был известнейшей в стране личностью. В 2012 году он занял третье место в президентских выборах, являлся президентом Союза биатлонистов России с 2008 по 2014 годы. До 2019 года владел баскетбольной командой НБА «Бруклин Нетс», являлся президентом собственного инвестфонда «Онэксим».

В 2015 году Прохоров вышел из «Гражданской платформы» и плотно занялся бизнесом. В апреле 2025 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в 10,7 млрд долларов.

По версии Урлашова, ему дали три дня для того, чтобы принять решение о возглавлении списка «Единой России» на выборах.

«Я сказал, что три дня мне не нужно, достаточно будет трех секунд — я предавать никого не буду. Для меня это была бы катастрофа, полностью человеческая катастрофа. Мне сказали: „Захочешь — позвони“. Я не позвонил и через десять дней был арестован», — рассказал экс-мэр.

Бывший мэр Ярославля объяснил, почему его посадили

Источник:

Михаил Контуев / MSK1.RU

Мы ведем онлайн-трансляцию, где публикуем все, что известно об освобождении «народного» мэра. Больше информации о Евгении Урлашове — в нашем сюжете.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
