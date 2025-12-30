Из колонии вышел бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов. Эксклюзивные подробности и фото — онлайн

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел на свободу из колонии, проведя за решеткой больше 12 лет. Последние годы он отбывал наказание за взятки в тверской ИК-1.
В этой онлайн-трансляции публикуем подробности одного из самых громких дел прошлого десятилетия и рассказываем, как бывший ярославский градоначальник чувствует себя сейчас.
Александр Кынев считает, что Евгений Урлашов стал заложником обстоятельств и внутрирегиональных причин. Ряд местных элит использовал промахи губернаторской администрации и в тех условиях выдвижение Урлашова на выборы стало своего рода «тараном».
Александр Кынев — российский политолог, специалист по региональным политическим процессам России и стран СНГ, исследователь политических партий, выборов, партийных и избирательных систем, политический консультант.
«В тот момент Россия переживала общественный подъем. И ей нужны были герои, которые символизировали успех гражданского общества на локальном уровне. Были выборы мэра Ярославля, Тольятти. Но Тольятти — не региональный центр, а Ярославль — крупный город, один из признанных политических центров в истории России», — высказался политолог.
Примерно в то же время, когда расследовалось дело Евгения Урлашова, в российских городах начали массово отменять прямые выборы мэров. Некоторые считали, что это было сделано для того, чтобы не появился кто-нибудь такой же, как Евгений Урлашов.
«Ну прямая причинно-следственная связь между делом Урлашова и отменой прямых выборов в целом по стране, мне кажется, отсутствует, — добавил Илья Гращенков. — Но то, что это событие находится в одной логической временной плоскости, это, конечно, несомненно».
Но дело Урлашова наряду со скандалами вокруг других мэров использовалось как публичное обоснование, что прямые выборы ведут к приходу к власти несистемных и коррумпированных политиков.
История Евгения Урлашова
Имя Евгения Урлашова знакомо, кажется, каждому ярославцу. Даже спустя больше 12 лет жители помнят времена, когда городом управлял «народный» мэр, которого они избрали сами.
Мы подготовили подробный текст, где рассказали, кто такой Евгений Урлашов, как он пришел к власти и почему в итоге оказался в колонии.
Уголовное преследование Евгения Урлашова, начатое в 2013 году, остается одним из самых резонансных коррупционных скандалов в российской политике.
«Резонанс дела Урлашова был, потому что на тот момент еще не так много было всяких посадок, — рассказал MSK1.RU президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. — Это был один из первых громких случаев задержания действующего мэра, еще и крупного города, такого как Ярославль».
Илья Гращенков — политолог и эксперт по внутренней политике, руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП). Родился в Москве в 1983 году в семье журналиста. Окончил РГГУ и аспирантуру, работал на госслужбе. Является членом профессиональных ассоциаций и ведет популярный телеграм-канал «The Гращенков».
До этого тоже, если и были аресты чиновников, то, как объяснил политолог, они, наоборот, всячески тушились, потому что было время, когда «Единая Россия» была партией, требующей консолидации вокруг своих лидеров, в том числе региональных.
До дела Урлашова во время коррупционных скандалов с чиновниками старались не выносить сор из избы. А тут был создан тренд, в результате которого стали в итоге и мэров, и губернаторов, и членов «Единой России» арестовывать демонстративно.
Сам Евгений Урлашов на протяжении отбывания наказания поддерживал связь с родными и близкими. Его соратница Светлана Ефимова рассказывала, что в тверской колонии он работал на производстве, бывшему мэру помогали книги, в которые он погружается.
«Благодаря чтению он не повредил свой рассудок. Там сложно уцелеть психологически: на каком-то этапе начинает казаться, что вся жизнь проходит только так. Особенно на больших сроках, на последнем промежутке», — рассказывала Светлана Ефимова.
Даже будучи за решеткой, бывший мэр Ярославля не признавал свою вину. Он утверждал, что его срок — следствие открытого конфликта с руководством региона.
Однако во время расследования журналисты опубликовали аудиозаписи и видео, которые были приобщены к материалам дела.
Например, видео из кафе «Бакинский дворик», камера в котором, по версии следствия, сняла Евгения Урлашова в момент получения полумиллиона рублей от коммерсанта Эдуарда Авдоляна.
Бизнесмен взял у мэра газету, после чего завернул в нее деньги и вернул Урлашову. Тот сунул кулек в портфель и продолжил разговор. Речь, кстати, шла как раз о дорожном ремонте.
Не отпускали по УДО
Во время своего заключения Евгений Урлашов неоднократно подавал прошения об условно-досрочном освобождении и даже просил помилования у президента. Но каждый раз получал отказ. В итоге он отсидел полный срок, назначенный судом.
Несмотря на коррупционное прошлое бывшего мэра, многие ярославцы тепло вспоминают Евгения Урлашова. В 2022 году редакция 76.RU делала опрос, чтобы выяснить, кого горожане считают лучшим градоначальником всех времен.
По результатам опроса в нашей группе во «Вконтакте» Евгений Урлашов занял второе место, в телеграм-канале — третье.
Первые фото Евгения Урлашова после освобождения
Что с теми, кто обвинял Урлашова во взятках
После того, как Евгений Урлашов оказался в колонии, предприниматели Сергей Шмелев и Эдуард Авдалян продолжили вести дела.
Сергей Шмелев
По данным сервиса «Контур.Фокус», Сергей Шмелев является учредителем ярославского ООО «Альтерна». Это компания, в основном занимающаяся общей врачебной практикой. Однако актуальные финансовые данные не опубликованы, а проверка ФНС в 2020 году указала не недостоверность адреса регистрации. В 2023 году после проверки информация о недостоверности также появилась напротив графы с ФИО директора предприятия.
Сергей Шмелев также был соучредителем еще нескольких компаний, которые, по данным на 2025 год, ликвидированы. Кстати, в 2015 году Сергей Шмелев передал все активы ООО «Радострой» Вениамину Шмелеву, а в 2016 году фирма обанкротилась.
В 2012 году Шмелев засветился в скандале во время строительства дорог и канализации в Ростове Великом. Его обвинили в мошенничестве и присвоении бюджетных миллионов рублей. В 2020 году уголовное дело было прекращено за сроком давности, но в 2021-м его возобновили. В итоге со Шмелева и других фигурантов было решено солидарно взыскать в пользу Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 22 млн 148 тысяч 578 рублей 45 копеек, а в пользу администрации городского поселения Ростова — 111 тысяч 374 рубля 77 копеек.
Эдуард Авдалян
Судя по данным сервиса «Контур.Фокус» Эдуард Авдалян после череды скандалов отошел от дел. Его обанкротившаяся компания «Ярдорстрой» была ликвидирована, общее с Сергеем Шмелевым ООО «Спецавтоцентр» прекратило деятельность еще в 2021 году. Также до 2013 года Авдалян был владел строительной компанией «Городское дорожное управление», но в 2013 году передал дела Карине Айрапетян. Актуальных данных о финансах компании нет.
Эдуард Авдалян не раз становился участником публичных разборок. Например, 2017 году депутат муниципалитета Андрей Власов потребовал Авдаляна вернуть ему долг. Заем был крупным — больше восьми миллионов рублей.
Уже спустя сутки Авдалян умудрился найти восемь миллионов рублей и вернуть их Андрею Власову. Но даже с учетом этого факта без последствий публичные разборки не прошли: из-за случившегося Эдуарда Авдаляна сняли с выборов в муниципалитет.
В 2022 году домой к Эдуарду Авдаляну нагрянули судебные приставы. За многомиллионные долги у него арестовали дорогие иномарки Mercedes AMG и Land Cruiser. Приставы утверждали, что Авдалян задолжал по производству 87 миллионов рублей. Правоохранители объяснили, что долг возник из-за того, что бизнесмен своими действиями привел фирму к банкротству и нанес ущерб интересам кредиторов. Суд обязал его возместить ущерб.
Уточнялось, что речь как раз шла о совместной компании Авдаляна и Шмелева «СпецАвтоЦентр». На тот момент, по данным приставов, Эдуард Авдалян не был официально трудоустроен, а на его счетах не было денег.
Что с остальными фигурантами уголовного дела
Соучастниками по делу проходили заммэра Дмитрий Донсков, руководитель агентства по муниципальному заказу Максим Пойкалайнен и советник мэра Алексей Лопатин.
Дмитрий Донсков был единственным, кто был оправдан по «делу Урлашова». Суд счел недоказанной его вину. В 2017 году Донсков заявлял, что планирует принять участие в выборах мэра города. Но позже отказался от этой затеи, объяснив, что в семье ожидается пополнение.
Максим Пойкалайнен получил пять лет колонии строгого режима (позже срок был снижен до четырех лет) и штраф в 18 млн рублей по статье о «покушении на получение взятки в особо крупном размере». Он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и признал вину. Со временем приговор переквалифицировали на «пособничество в покушении на получение взятки в особо крупном размере». Суд сократил срок отбывания наказания до 3 лет 9 месяцев и снизил штраф до 14 млн рублей. В 2017 году суд постановил освободить Максима Пойкалайнена.
Алексей Лопатин получил семь лет лишения свободы без штрафа. В 2018 году он вышел из колонии досрочно, проведя 5 лет и 5 месяцев за решеткой. Бывший чиновник успел жениться в заключении, а его адвокат рассказал, что после освобождения Алексей Лопатин хотел заняться семьей и здоровьем.
Евгений Урлашов вышел из колонии
Евгений Урлашов вышел из колонии утром 30 декабря.