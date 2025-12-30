Из колонии вышел бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов. Эксклюзивные подробности и фото — онлайн

После того, как Евгений Урлашов оказался в колонии, предприниматели Сергей Шмелев и Эдуард Авдалян продолжили вести дела.

Сергей Шмелев

По данным сервиса «Контур.Фокус», Сергей Шмелев является учредителем ярославского ООО «Альтерна». Это компания, в основном занимающаяся общей врачебной практикой. Однако актуальные финансовые данные не опубликованы, а проверка ФНС в 2020 году указала не недостоверность адреса регистрации. В 2023 году после проверки информация о недостоверности также появилась напротив графы с ФИО директора предприятия.

Сергей Шмелев также был соучредителем еще нескольких компаний, которые, по данным на 2025 год, ликвидированы. Кстати, в 2015 году Сергей Шмелев передал все активы ООО «Радострой» Вениамину Шмелеву, а в 2016 году фирма обанкротилась.

В 2012 году Шмелев засветился в скандале во время строительства дорог и канализации в Ростове Великом. Его обвинили в мошенничестве и присвоении бюджетных миллионов рублей. В 2020 году уголовное дело было прекращено за сроком давности, но в 2021-м его возобновили. В итоге со Шмелева и других фигурантов было решено солидарно взыскать в пользу Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 22 млн 148 тысяч 578 рублей 45 копеек, а в пользу администрации городского поселения Ростова — 111 тысяч 374 рубля 77 копеек.

Эдуард Авдалян

Судя по данным сервиса «Контур.Фокус» Эдуард Авдалян после череды скандалов отошел от дел. Его обанкротившаяся компания «Ярдорстрой» была ликвидирована, общее с Сергеем Шмелевым ООО «Спецавтоцентр» прекратило деятельность еще в 2021 году. Также до 2013 года Авдалян был владел строительной компанией «Городское дорожное управление», но в 2013 году передал дела Карине Айрапетян. Актуальных данных о финансах компании нет.

Эдуард Авдалян не раз становился участником публичных разборок. Например, 2017 году депутат муниципалитета Андрей Власов потребовал Авдаляна вернуть ему долг. Заем был крупным — больше восьми миллионов рублей.

Уже спустя сутки Авдалян умудрился найти восемь миллионов рублей и вернуть их Андрею Власову. Но даже с учетом этого факта без последствий публичные разборки не прошли: из-за случившегося Эдуарда Авдаляна сняли с выборов в муниципалитет.

В 2022 году домой к Эдуарду Авдаляну нагрянули судебные приставы. За многомиллионные долги у него арестовали дорогие иномарки Mercedes AMG и Land Cruiser. Приставы утверждали, что Авдалян задолжал по производству 87 миллионов рублей. Правоохранители объяснили, что долг возник из-за того, что бизнесмен своими действиями привел фирму к банкротству и нанес ущерб интересам кредиторов. Суд обязал его возместить ущерб.

Уточнялось, что речь как раз шла о совместной компании Авдаляна и Шмелева «СпецАвтоЦентр». На тот момент, по данным приставов, Эдуард Авдалян не был официально трудоустроен, а на его счетах не было денег.