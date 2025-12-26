Тоска и разруха: как сейчас выглядит скандальный парк «Озерная гривка» — фоторепортаж

Парк выглядит пустым, после вчерашнего снегопада видны лишь единичные следы Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле снесут детскую площадку в многострадальном парке «Озерная гривка». Что будет с парком дальше, остается неизвестным. В мэрии рассказали, что к этому вопросу вернутся уже после расчистки территории.

В мэрии рассказали, что происходит с парком сейчас Источник: Артем Бауман / 76.RU

Напомним, благоустройство началось с того, что в 2020 году жителям Заволжского района предложили выбрать место, где установить многофункциональный спортивно-игровой комплекс. В голосовании лидировали «Озерная гривка» и Тверицкая набережная. В итоге благоустроить решили обе площадки, разделив на них общий бюджет. Изначально проектировщики придумали для «Озерной гривки» проект в разы роскошнее итогового. Деньги на работы выделяли из бюджетов области и города по проекту «Решаем вместе!».

Власти готовы были выделить на работы 18 миллионов рублей, но подрядчик нашелся за 13,8 — московское ИП Вадим Арефьев. Работы шли туго, отчасти из-за того, что местность заболоченная.

На месте «Озерной гривки» больше десяти лет была незаконная свалка и болота, а рядом — десятки жилых домов Источник: Артем Бауман / 76.RU

Сроки работ сдвигали несколько раз: на декабрь 2021-го, на июнь 2022-го. С подрядчиком собирались расторгать контракт, но опасались, что никто не возьмется доделывать проект с учетом выросших цен.

После открытия парка сразу же посыпались проблемы. Стало известно, что детский городок в «Озерной гривке» могут снести. Да и в целом территория выглядела опасной для детей: на площадке валялись гвозди и проволока, качели пристегнули на незакрытые карабины. Всюду были мусор и разруха.

В 2024 году появилась информация, что на месте скандальной «Озерной гривки» хотят сделать экологический парк. С такой инициативой выступили местные жители, а власти ее поддержали. Правда, уточнив, что сначала на это нужно найти деньги.

На этом работы встали. С подрядчиком начались судебные разбирательства. 18 ноября 2025 года арбитражный суд поручил предпринимателю в 20-дневный срок демонтировать все полуразрушенные площадки в парке и вывезти оборудование с территории.

По данным «Контур.Фокуса», индивидуальный предприниматель Вадим Арефьев занимался строительством инженерных сооружений. 25 ноября 2025 года предприниматель был объявлен банкротом. Его убыток по данным за 2024 год составляет 3,5 миллиона рублей. Помимо этого, Вадим Арефьев занимался грузовыми перевозками и был генеральным директором компании. Но 25 сентября 2025 года его исключили из реестра юридических лиц в связи наличием в ЕГРЮЛ недостоверных сведений.

Как сообщили в мэрии, подрядчик свою задачу не выполнил. Проверку власти провели 19 декабря 2025 года. Теперь сносом заброшенных площадок будет заниматься МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля. Также будет предъявлен счет для оплаты ИП Арефьеву.

Что будет с парком дальше, неизвестно. В мэрии рассказали, что к этому вопросу вернутся уже после расчистки территории.

Что представляет из себя парк на конец 2025 года — в фоторепортаже.

Многие качели сломаны или отсутствуют Источник: Артем Бауман / 76.RU

Значительную часть парка занимает кольцевая конструкция, ранее здесь были установлены баскетбольные щиты Источник: Артем Бауман / 76.RU

Теперь один из щитов лежит неподалеку в кустах Источник: Артем Бауман / 76.RU

Конструкции были вырваны «под корень» Источник: Артем Бауман / 76.RU

В образовавшихся ямах можно рассмотреть всю технологию укладки покрытия Источник: Артем Бауман / 76.RU

Очевидно, что надписи оставлены старшим поколением Источник: Артем Бауман / 76.RU

Щит есть, кольцо унесли Источник: Артем Бауман / 76.RU

На этих качелях осталось в два раза меньше веселья Источник: Артем Бауман / 76.RU

Канат превратился в подобие швабры Источник: Артем Бауман / 76.RU

Металлические конструкции все покрылись ржавчиной Источник: Артем Бауман / 76.RU

Всё, что осталось от колец Источник: Артем Бауман / 76.RU