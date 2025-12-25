Депутаты одобрили мусорную концессию в Ярославле. Что это значит

Под Ярославлем планируется реконструкция мусорного полигона Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Депутаты Ярославской областной думы одобрили заключение концессионного соглашения с АО «Скоково» о создании комплекса по обращению с ТКО. Решение было принято на внеочередном заседании 25 декабря.

Обсуждение деталей реконструкции полигона длилось около часа. В это время депутаты высказывали свои мнения и озвучивали проблемы, связанные с мусорным полигоном.

«Я не нашел переработки шин в этом соглашении. Где эта переработка? Я не знаю. Вы тогда уточните эту позицию, и, чтобы она была, действительно, логичной. Складируем, перерабатываем и направляем куда-то. Это тоже затраты, это тоже увеличение. Где оно? За счет каких средств?», — озвучил один из вопросов депутат Александр Гончаров.

Возникало еще множество вопросов, однако закон все равно был утвержден.

Напомним, под Ярославлем собираются построить новый комплекс по обращению с отходами, в который войдут мусоросортировочный завод, комплекс по утилизации. Также предполагается модернизация самого полигона «Скоково». Работы будут проводиться по концессионному соглашению, которое правительство региона заключит с АО «Скоково».

Договор будет заключен на 25 лет. Общий объем финансирования составит 6,74 млрд. рублей. Финансирование большей частью пойдет за счет средств госкорпорации ППК РЭО (российского экологического оператора), которая предоставит концессионеру деньги на условиях льготного кредитования. Плюсом добавится 1% заемных средств, взятых у банка. Еще 5% должен будет вложить само АО «Скоково». По расчетам властей, с учетом уплаты процентов конечная стоимость проекта составит 11,2 млрд. рублей.

Реализовать проект планируется в два этапа. Мы подробно рассказывали о деталях планируемого концессионного соглашения.

Ранее мы рассказывали, что природоохранной прокуратуре допустили, что для реализации концессионного соглашения по строительству комплекса по обращению с отходами под Ярославлем могут возникнуть препятствия.