«Ошибочно полагать, что правила вас не касаются»: ярославскую мусорную концессию могут остановить

Природоохранная прокуратура указала на недоработки проекта

В природоохранной прокуратуре допустили, что для реализации концессионного соглашения по строительству комплекса по обращению с отходами под Ярославлем могут возникнуть препятствия. И для этого есть как минимум две причины. О них на заседании комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике 23 декабря сообщил Ярославский межрайонный природоохранный прокурор Андрей Калугин.

«Полигон „Скоково“ работает с 1968 года и не имеет какой-либо проектной и природоохранной документации, подтверждающей его безопасность для окружающей среды. Достоверно известно, что полигон не имеет водонепроницаемого покрытия, что не позволяет обеспечивать защиту подземных вод от поступления в них загрязняющих веществ, входящих в состав отходов и образующихся в процессе эксплуатации полигона. В то же время создание такого покрытия концессионным соглашением на данный момент не предусмотрено, что может повлечь причинение вреда окружающей среде и повлечь неэффективность его реализации», — рассказал прокурор.

Также он отметил, что земельные участки, выделение которых предусмотрено для реализации первого этапа концессионного соглашения, заняты лесом и имеют наложения на ранее лесоустроенные земли в участковом лесничестве.

«Как ряд подобных земель в других районах области они не вошли в состав действующего лесного фонда. Вместе с тем необходимо отметить, что право федеральной собственности на земли лесного фонда установлены в силу закона, а не регистрации в ЕГРН. Поэтому ошибочно полагать, что правила вас не касаются. Мы полагаем, что эти вопросы могут повлечь невозможность реализации концессионного соглашения в дальнейшем», — заключил Андрей Калугин.

Согласно Лесному кодексу РФ, лесоустройство представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, которые проводятся для получения актуальных и достоверных сведений о лесах, их местоположении, состоянии, количественных и качественных характеристиках, используемых в качестве информационной основы для мероприятий по сохранению лесов, лесного планирования, для ведения государственного лесного реестра, оценки лесов, для обеспечения устойчивого управления лесами, многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов, для улучшения их качества и повышения их продуктивности.

Напомним, под Ярославлем собираются построить новый комплекс по обращению с отходами, в который войдут мусоросортировочный завод, комплекс по утилизации. Также предполагается модернизация сам полигон «Скоково». Работы будут проводится по концессионному соглашению, которое правительство региона заключит с АО «Скоково».

игорек чайка все ни как не нажрется
Ну хоть кто то пытается этот беспредел затормозить!
