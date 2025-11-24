Можно взрывать абсолютно легально: список официальных площадок для запуска фейерверков в Ярославле

«За нарушение правил запуска фейерверков предусмотрены различные виды ответственности: гражданская, административная и уголовная. Накладывать административные штрафы за такие нарушения вправе отделы надзорной деятельности и профилактической работы в городских районах Ярославля, управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области», — рассказали в мэрии.

В мэрии Ярославля назвали список площадок, где можно запускать фейерверки в новогодние праздники. Власти отметили, что в других местах такие развлечения запрещены законом (исключением являются хлопушки и бенгальские огни, соответствующих первому классу опасности).

Что грозит за запуск фейерверков в неположенных местах

Гражданская ответственность за запуск фейерверков в неположенных местах прописана в статье 1079 Гражданского кодекса РФ. В ней оговариваются случаи, когда из-за пиротехники кому-либо или чему-либо был причинен ущерб. Согласно Гражданскому кодексу, нарушитель будет обязан его компенсировать.

Кроме того, за использование пиротехники в общественных местах могут привлечь к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Штраф по ней составляет от 500 до 1000 рублей (возможен арест на 15 суток). Если нарушителем стал подросток младше 14 лет, накажут его родителей.

Также к административной ответственности в данном случае могут привлечь и по статье 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Здесь штраф может составить от 5 до 15 тысяч рублей. Если из-за пиротехники начался пожар, было уничтожено или повреждено чужое имущество, причинен легкий или средний вред здоровью человека, то штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей.

Если нарушение требований пожарной безопасности привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека или смерти людей, то эти действия уже подпадают под уголовную ответственность по статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Максимальным наказанием за совершение этого преступления является лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, в мэрии рассказали, что общегородского салюта в Новый год в этом году не планируется.