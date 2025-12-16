Ярославцы собирают подписи против нового кладбища в Ярославле: что ответили власти

Новое кладбище хотят разместить в Красноперекопском районе Ярославля Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцы собирают подписи против размещения нового городского кладбища в районе улицы Гагарина. Петицию, которая размещена в интернете, уже поддержали более 1300 человек. Люди опасаются за экологическую ситуацию в районе.

«Улица Гагарина окружена промышленными зонами и объектами, создающими повышенную экологическую нагрузку. Жители уже сталкиваются с запахами, выбросами и токсичным дымом. Размещение кладбища в зоне с неблагополучной экологией игнорирует вопросы санитарной безопасности и нормы уважительного отношения к памяти умерших», — говорится в петиции.

Также жители сообщают о высоком уровне грунтовых вод в этом месте, что, по, их мнению, чревато нарушением санитарных требований.

Кроме того, ярославцы обеспокоен, что им придется видеть кладбище из окон своих домов. Люди возмущены, что общественное мнение игнорируется при принятии решения.

Ситуацию 16 декабря на общегородском совещании прокомментировал мэр Ярославля Артем Молчанов.

«Там уже слухами все обрастает. Там уже и крематорий рядом с жилым домом поставили. И якобы кладбище будет прямо под окнами жилых домов стоять. Это не соответствует ничему», — возмутился глава города.

Он отметил, что работу нужно вести открыто, четко и понятно проговаривать все нюансы.

«Кто-то не знает и все начинает обрастать слухами», — добавил Артем Молчанов.

Также по теме высказался председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

«Уже несколько лет мы ищем место под размещение нового кладбища. И получается, что хотелось бы, чтобы это было не так далеко. А с другой стороны, чтобы меня бы это не трогало. Но так не бывает. Мы сейчас только определили точку дислокации. А рабочая, проектная документация и экспертиза ответят на все вопросы. К строительству, я так понимаю, мы не раньше 2027 года подойдем», — отметил Сергей Калинин.

Мэр добавил, что при этом нужно учитывать все интересы и принять взвешенное решение в интересах жителей.

Напомним, 3 декабря на заседании комиссии муниципалитета Ярославля заместитель мэра — директор департамента финансов мэрии Андрей Данц сообщил, что строительство городского кладбища планируется в районе улицы Гагарина. Позже в мэрии Ярославля порталу 76.RU сообщили, что кладбища хотят разместить в районе дома № 76 по улице Гагарина — на выезде из города, недалеко от пожарной части. Судя по «Яндекс-картам», до жилых домов на улице Нефтяников оттуда около 4,5 километров, до поселка Дубки — примерно 3,5 километра.

В 2026 году власти хотят провести проектно-изыскательские работы на участке.