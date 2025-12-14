Вот это зима была! Показываем фотографии заснеженного Ярославля из середины прошлого века

Зима — волшебное время, но не только из-за Нового Года. Со снегом город будто попадает в сказку: шапки на елках, снежинки, падающие вам на голову, сугробы, скрывающее все, что можно. Остается только встретить Деда Мороза. Все мы представляем, как выглядит Ярославль зимой, но не многие знают, как он выглядел в середине прошлого века.
Благодаря архиву музея Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, в котором сохранились фотографии Виктора Латышева. В новом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» вы увидите город на снимках, сделанных в 50-е и 60-е года, который погрузился в зиму.
Виктор Латышев — учитель истории и географии в средней женской школе № 36. Родился в Ростове в 1919 году. На преподавателя пошел учиться после войны в ЯГПУ им. Ушинского. В школе № 36 он основал школьный кружок «Юный историк». С 1962 года в учебном заведении открыт музей Боевой и Трудовой славы, где лежат фотографии Виктора.