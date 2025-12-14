Вот это зима была! Показываем фотографии заснеженного Ярославля из середины прошлого века

Показываем ретро фотографии зимнего Ярославля Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Зима — волшебное время, но не только из-за Нового Года. Со снегом город будто попадает в сказку: шапки на елках, снежинки, падающие вам на голову, сугробы, скрывающее все, что можно. Остается только встретить Деда Мороза. Все мы представляем, как выглядит Ярославль зимой, но не многие знают, как он выглядел в середине прошлого века.

Благодаря архиву музея Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, в котором сохранились фотографии Виктора Латышева. В новом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» вы увидите город на снимках, сделанных в 50-е и 60-е года, который погрузился в зиму.

Зимний сквер 950-летия Ярославля, бассейн «Автомобилист» — неузнаваем Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Виктор Латышев — учитель истории и географии в средней женской школе № 36. Родился в Ростове в 1919 году. На преподавателя пошел учиться после войны в ЯГПУ им. Ушинского. В школе № 36 он основал школьный кружок «Юный историк». С 1962 года в учебном заведении открыт музей Боевой и Трудовой славы, где лежат фотографии Виктора.

Какая красота творилась на Которосльной набережной Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Узнали Юбилейный парк? Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

На фото памятник Некрасову на Волжском бульваре Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Кругом белым-бело Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вход в летний кинотеатр закрыт сугробами Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

А на площади Волкова была снежная горка Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Видимо снегопад устроил проблемы с электросетью Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Люди на фото сильно выделяются на фоне белых стен и заснеженной Волги Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36