НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

облачно, без осадков

ощущается как -13

5 м/c,

с-з.

 750мм 73%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Какой была зима в Ярославле в прошлом веке
«Умные решения»
Макияж на Новый год
Фрукты для худеющих
Запрет на парковку
Продают гостиничный комплекс
Что подарить девушке на Новый год
Пожар в монастыре
Город Ретро Ярославль Фоторепортаж Вот это зима была! Показываем фотографии заснеженного Ярославля из середины прошлого века

Вот это зима была! Показываем фотографии заснеженного Ярославля из середины прошлого века

Подборка атмосферных снимков

482
Показываем ретро фотографии зимнего Ярославля | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Показываем ретро фотографии зимнего Ярославля | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Показываем ретро фотографии зимнего Ярославля

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Зима — волшебное время, но не только из-за Нового Года. Со снегом город будто попадает в сказку: шапки на елках, снежинки, падающие вам на голову, сугробы, скрывающее все, что можно. Остается только встретить Деда Мороза. Все мы представляем, как выглядит Ярославль зимой, но не многие знают, как он выглядел в середине прошлого века.

Благодаря архиву музея Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36, в котором сохранились фотографии Виктора Латышева. В новом выпуске рубрики «Ретро Ярославль» вы увидите город на снимках, сделанных в 50-е и 60-е года, который погрузился в зиму.

Зимний сквер 950-летия Ярославля, бассейн «Автомобилист»&nbsp;— неузнаваем | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Зимний сквер 950-летия Ярославля, бассейн «Автомобилист»&nbsp;— неузнаваем | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Зимний сквер 950-летия Ярославля, бассейн «Автомобилист» — неузнаваем

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Виктор Латышев — учитель истории и географии в средней женской школе № 36. Родился в Ростове в 1919 году. На преподавателя пошел учиться после войны в ЯГПУ им. Ушинского. В школе № 36 он основал школьный кружок «Юный историк». С 1962 года в учебном заведении открыт музей Боевой и Трудовой славы, где лежат фотографии Виктора.

Какая красота творилась на Которосльной набережной | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Какая красота творилась на Которосльной набережной | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Какая красота творилась на Которосльной набережной

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Узнали Юбилейный парк? | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Узнали Юбилейный парк? | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Узнали Юбилейный парк?

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

На фото памятник Некрасову на Волжском бульваре | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36На фото памятник Некрасову на Волжском бульваре | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

На фото памятник Некрасову на Волжском бульваре

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Кругом белым-бело | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Кругом белым-бело | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Кругом белым-бело

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вход в летний кинотеатр закрыт сугробами | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Вход в летний кинотеатр закрыт сугробами | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Вход в летний кинотеатр закрыт сугробами

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

А на площади Волкова была снежная горка | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36А на площади Волкова была снежная горка | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

А на площади Волкова была снежная горка

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Видимо снегопад устроил проблемы с электросетью | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Видимо снегопад устроил проблемы с электросетью | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Видимо снегопад устроил проблемы с электросетью

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Люди на фото сильно выделяются на фоне белых стен и заснеженной Волги | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36Люди на фото сильно выделяются на фоне белых стен и заснеженной Волги | Источник: Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Люди на фото сильно выделяются на фоне белых стен и заснеженной Волги

Источник:

Виктор Латышев / музей Боевой и Трудовой Славы средней школы № 36

Ранее в рубрике «Ретро Ярославль» мы показывали, как изменился центр города, какой была набережная Волги и сама река, праздничные первомайские демонстрации.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Ретро Старые фотографии Улицы города
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
47 минут
Б-р-р-р, сразу холодно стало, глядя на фото.
Гость
1 час
Да, тогда всё было убого, но красиво... Сейчас, всё красиво, но убого...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление