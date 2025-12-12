НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город В новогодние праздники между Петербургом и Ярославлем пустят дополнительные поезда

В новогодние праздники между Петербургом и Ярославлем пустят дополнительные поезда

Публикуем расписание

210
РЖД пустит дополнительные поезда между Ярославлем и Санкт-Петербургом | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

РЖД пустит дополнительные поезда между Ярославлем и Санкт-Петербургом

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

На новогодние праздники между Санкт-Петербурком и Ярославлем РЖД пустит дополнительные поезда. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Расписание дополнительных рейсов

Поезд № 565/566 Санкт-Петербург — Ярославль:

  • 28 декабря — отправление в 16:35;

  • 30 декабря — отправление в 19:35;

  • 8 января — отправление в 19:35;

  • 11 января — отправление в 19:35.

Поезд № 568 Ярославль — Санкт-Петербург:

  • 27 декабря — отправление в 14:55;

  • 29 декабря — отправление в 14:55;

  • 7 января — отправление в 14:55;

  • 10 января — отправление в 13:10.

Билеты в купе стоят от 4,2 тысячи рублей.

Дорога в пути от Питера до Ярославля займет 16 часов | Источник: официальный сайт РДЖ

Дорога в пути от Питера до Ярославля займет 16 часов

Источник:

официальный сайт РДЖ

Раскупили билеты

Ранее мы сообщали, что ярославцы почти полностью раскупили билеты до Санкт-Петербурга. Уже за месяц до Нового года большинство мест исчезло из продажи. Остались лишь единичные варианты в купе и несколько мест в спальном вагоне — их стоимость достигает 18 тысяч рублей.

Высокий спрос наблюдается и на южные направления. По данным расписания на сайте РЖД, последний поезд из Ярославля в Сочи в этом году отправится 21 декабря. Стоимость билетов колеблется от 4,9 до 20,7 тысячи рублей. Следующий рейс в Сочи назначен только на 6 января 2026 года — и на него уже практически всё разобрали: доступен лишь один билет в СВ, который стоит от 27,4 тысячи.

Не менее напряжённая ситуация и с направлением на Минеральные Воды. Последний поезд в 2025 году уйдёт из Ярославля 31 декабря, и на него ещё можно найти места. А вот на январский рейс билетов почти не осталось. Цены начинаются от 5,5 тысячи рублей за плацкарт, от 9,8 тысячи — за купе и от 28,7 тысячи — за СВ. Куда еще можно успеть купить билеты на праздники — читайте в этом материале.

Также ранее стало извсетно, что дополнительные поезда в новогодние добавят между Ярославлем и Мурманском.

ПО ТЕМЕ
Анастасия Голубева
корреспондент
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Поезд РЖД Ярославль
Комментарии
1
Гость
25 минут
Реклама. И не надо удалять мои комментарии. От правды не уйдете!
Гость
