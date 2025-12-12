В новогодние праздники между Петербургом и Ярославлем пустят дополнительные поезда

РЖД пустит дополнительные поезда между Ярославлем и Санкт-Петербургом Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На новогодние праздники между Санкт-Петербурком и Ярославлем РЖД пустит дополнительные поезда. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Расписание дополнительных рейсов

Поезд № 565/566 Санкт-Петербург — Ярославль:

28 декабря — отправление в 16:35;

30 декабря — отправление в 19:35;

8 января — отправление в 19:35;

11 января — отправление в 19:35.

Поезд № 568 Ярославль — Санкт-Петербург:

27 декабря — отправление в 14:55;

29 декабря — отправление в 14:55;

7 января — отправление в 14:55;

10 января — отправление в 13:10.

Билеты в купе стоят от 4,2 тысячи рублей.

Дорога в пути от Питера до Ярославля займет 16 часов Источник: официальный сайт РДЖ

Раскупили билеты

Ранее мы сообщали, что ярославцы почти полностью раскупили билеты до Санкт-Петербурга. Уже за месяц до Нового года большинство мест исчезло из продажи. Остались лишь единичные варианты в купе и несколько мест в спальном вагоне — их стоимость достигает 18 тысяч рублей.

Высокий спрос наблюдается и на южные направления. По данным расписания на сайте РЖД, последний поезд из Ярославля в Сочи в этом году отправится 21 декабря. Стоимость билетов колеблется от 4,9 до 20,7 тысячи рублей. Следующий рейс в Сочи назначен только на 6 января 2026 года — и на него уже практически всё разобрали: доступен лишь один билет в СВ, который стоит от 27,4 тысячи.

Не менее напряжённая ситуация и с направлением на Минеральные Воды. Последний поезд в 2025 году уйдёт из Ярославля 31 декабря, и на него ещё можно найти места. А вот на январский рейс билетов почти не осталось. Цены начинаются от 5,5 тысячи рублей за плацкарт, от 9,8 тысячи — за купе и от 28,7 тысячи — за СВ. Куда еще можно успеть купить билеты на праздники — читайте в этом материале.