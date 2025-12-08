НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ярославцы раскупили билеты на поезда до Крайнего Севера. В этом направлении ввели дополнительные рейсы

Ярославцы раскупили билеты на поезда до Крайнего Севера. В этом направлении ввели дополнительные рейсы

Публикуем расписание

798
Ярославцы раскупили билеты на поезда до Мурманска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы раскупили билеты на поезда до Мурманска | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы раскупили билеты на поезда до Мурманска

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Между Мурманском и Ярославлем назначены дополнительные поезда на новогодние праздники. Такое решение было принято в связи с высоким спросом на билеты в этом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги 8 декабря 2025 года.

Из Мурманска в Ярославль (поезд № 227):

  • 26 декабря в 23:10 — прибытие на вокзал «Ярославль-Главный» 28 декабря в 9:07;

  • 3 января в 23:10 — прибытие на вокзал «Ярославль-Главный» 5 января в 9:07;

  • 7 января в 23:10 — прибытие на вокзал «Ярославль-Главный» 9 января в 9:07.

Из Ярославля в Мурманск (поезд № 228):

  • 29 декабря в 7:00 — прибытие в Мурманск 30 декабря в 15:14;

  • 6 января в 7:00 — прибытие в Мурманск 7 января в 15:14;

  • 10 января в 7:00 — прибытие в Мурманск 11 января в 15:14.

«Поезда будут следовать с остановками на станциях в Вологодской, Архангельской областях. В составе поездов вагоны с купе и плацкартные. Продажи билетов открыты», — уточнили в Северной железной дороге.

Согласно данным сайта РЖД, билеты в плацкарте стоят от 5 тысяч рублей, а в купе — от 5,3 тысячи рублей.

Ранее мы уже писали, что ярославцы раскупили билеты до Санкт-Петербурга. Из-за этого на праздники были назначены дополнительные поезда между столицей Золотого кольца России и Северной столицей. Большой ажиотаж на билеты наблюдается и в южных направлениях. Куда ещё можно успеть купить билеты на праздники — читайте в этом материале.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
11
Гость
38 минут
Просто сократили поезда,зачем непонятно
Гость
1 час
Длинные праздники. Все стараются куда-нибудь съездить.
Читать все комментарии
Гость
