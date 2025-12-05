Ярославцы раскупили билеты на предновогодние поезда до популярного туристического города

Не осталось билетов на поезда до Питера Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы раскупили билеты на предновогодние поезда до Санкт-Петербурга. Согласно данным сайта «РЖД», на 30 декабря осталось одно сидячее место за 1,5 тысячи рублей и три — в плацкарте за 2,5 тысячи рублей. Также доступны два места в СВ, каждое — по 18,8 тысячи рублей. А на 31 декабря в плацкарте в продаже есть только один билет за 2,2 тысячи рублей. Кроме того, осталось по два места в купе и в СВ.

СВ в поезде — это спальный вагон повышенной комфортности, в котором находятся только двухместные купе. Билеты там обычно стоят дороже, чем в купе или плацкарте.

Из Северной столицы в Ярославль на 30 декабря билетов нет вовсе — доступны лишь купейные места для инвалидов. Однако на 31 декабря свободных билетов достаточно: в плацкарте — 30 мест по 2,2 тысячи рублей, купе стоит от 4,6 тысячи рублей.

На поезд до Питера есть места в плацкарте только на ночной рейс Источник: официальный сайт РЖД

31 декабря из Ярославля в Питер отправится один поезд Источник: официальный сайт РЖД

Как уточнили 76.RU в пресс-службе РЖД, по данным на 4 декабря в направлении Санкт — Петербурга и обратно с остановкой на станции Ярославль-Главный курсируют четыре пассажирских поезда:

№ 44/43 Кострома — Санкт-Петербург;

№ 46/45 Иваново — Санкт-Петербург;

№ 48/47 Самара — Санкт-Петербург;

№ 348/347 Уфа — Санкт-Петербург.

«Планируется назначение дополнительного пассажирского поезда сообщением Ярославль — Санкт-Петербург. Отправление со станции Ярославль-Главный запланировано на 27 и 29 декабря 2025 года, а также на 7 и 10 января 2026 года. Отправление из Санкт-Петербурга — 28 и 30 декабря 2025 года, 8 и 11 января 2026 года», — уточнили 76.RU в РЖД.

Напомним, что между Ярославлем и Санкт-Петербургом есть прямое авиасообщение. Самолеты летают пять раз в неделю: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье. Билеты стоят от 5,6 до 10 тысяч рублей. Из Ярославля запланированы рейсы в Петербург 30 и 31 декабря — места еще есть. Из Северной столицы прилететь в Ярославль можно будет 28 декабря. Также запланирован рейс на 31 декабря, но все билеты на него уже распроданы.