Ярославцы сметают билеты на юг на новогодние праздники: что осталось в продаже

Перед Новым годом, да и в сами праздники, увеличивается спрос на поезда. Ранее мы уже писали, что ярославцы раскупили билеты до Санкт-Петербурга. В этом материале предлагаем посмотреть, как обстоят дела с билетами из столицы Золотого кольца в южные регионы России.
Поезд Ярославль — Сочи
Согласно расписанию на сайте РЖД, последний железнодорожный рейс из Ярославля в Сочи запланирован на 21 декабря. Билеты на поезд стоят от 4,9 тысячи рублей в плацкарте, от 6,5 тысячи — в купе, а СВ — от 20,7 тысячи.
СВ в поезде — это спальный вагон повышенной комфортности, в котором находятся только двухместные купе. Билеты там обычно стоят дороже, чем в купе или плацкарте.
Следующий поезд отправится в Сочи только 6 января 2026 года. На него места уже раскуплены: осталось лишь три билета в СВ стоимостью от 27,4 тысячи рублей.
В зимние каникулы еще один поезд запланирован на 10 января. Однако и на него почти все места уже раскуплены: остался один билет в купе за 10,5 тысячи рублей и два — в СВ за 27,4 тысячи рублей.
Стоит отметить, что поезда до Сочи едут через Туапсе.
Поезд Ярославль — Краснодар
В 2025 году последний поезд из Ярославля в Краснодар отправится 21 декабря. На него еще доступно около ста свободных билетов. Однако в январские каникулы с местами на этот железнодорожный рейс ситуация сложнее: осталось только три билета в СВ, стоимость — от 25 тысяч рублей за место.
Следующий рейс запланирован на 10 января, и на него тоже почти все билеты уже раскуплены. Остался один билет в купе — от 9,6 тысячи рублей, и еще одно место в СВ — от 25 тысяч рублей.
Поезд Ярославль — Минводы
Из Ярославля последний поезд в сторону Минеральных Вод в 2025 году отправится 31 декабря. На этот рейс доступно более 100 билетов. Цена начинается от 5,5 тысячи рублей в плацкарте, от 9,8 тысячи — в купе и от 28,7 тысячи рублей — в СВ.
Следующий поезд в этом направлении запланирован на 4 января. Здесь выбор мест уже заметно меньше: в продаже остались только билеты в купе — от 9,5 тысячи рублей, а также 11 мест в СВ стоимостью от 22,8 тысячи рублей. Всего доступно чуть более 40 билетов.
Аналогичная ситуация и на рейс 8 января: купить можно только места в купе и СВ — бюджетных билетов в плацкарте уже нет.
Поезд Ярославль — Кисловодск
31 декабря из Ярославля отправится поезд в Кисловодск. На рейс доступно более 100 билетов. Стоимость плацкарта начинается от 5,5 тысячи рублей, купе — от 9,6 тысячи, СВ — от 28,7 тысячи рублей.
На поезд, который запланирован 4 января, в продаже остались только места в купе и СВ: купе стоит от 9,5 тысячи рублей, место в СВ — от 22,8 тысячи.
Аналогичная ситуация и на рейс 8 января — доступны только билеты в купе и СВ. Купе обойдется от 11,7 тысячи рублей, СВ — от 22,8 тысячи.
А вы решили, где будете отмечать Новый год?