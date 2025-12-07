Ярославцы сметают билеты на юг на новогодние праздники: что осталось в продаже

Сколько стоят билеты на юг, рассказываем в этом материале Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед Новым годом, да и в сами праздники, увеличивается спрос на поезда. Ранее мы уже писали, что ярославцы раскупили билеты до Санкт-Петербурга. В этом материале предлагаем посмотреть, как обстоят дела с билетами из столицы Золотого кольца в южные регионы России.

Поезд Ярославль — Сочи

Согласно расписанию на сайте РЖД, последний железнодорожный рейс из Ярославля в Сочи запланирован на 21 декабря. Билеты на поезд стоят от 4,9 тысячи рублей в плацкарте, от 6,5 тысячи — в купе, а СВ — от 20,7 тысячи.

СВ в поезде — это спальный вагон повышенной комфортности, в котором находятся только двухместные купе. Билеты там обычно стоят дороже, чем в купе или плацкарте.

Следующий поезд отправится в Сочи только 6 января 2026 года. На него места уже раскуплены: осталось лишь три билета в СВ стоимостью от 27,4 тысячи рублей.

В зимние каникулы еще один поезд запланирован на 10 января. Однако и на него почти все места уже раскуплены: остался один билет в купе за 10,5 тысячи рублей и два — в СВ за 27,4 тысячи рублей.

Стоит отметить, что поезда до Сочи едут через Туапсе.

Поезд Ярославль — Краснодар

В 2025 году последний поезд из Ярославля в Краснодар отправится 21 декабря. На него еще доступно около ста свободных билетов. Однако в январские каникулы с местами на этот железнодорожный рейс ситуация сложнее: осталось только три билета в СВ, стоимость — от 25 тысяч рублей за место.

Следующий рейс запланирован на 10 января, и на него тоже почти все билеты уже раскуплены. Остался один билет в купе — от 9,6 тысячи рублей, и еще одно место в СВ — от 25 тысяч рублей.

Поезд Ярославль — Минводы

Из Ярославля последний поезд в сторону Минеральных Вод в 2025 году отправится 31 декабря. На этот рейс доступно более 100 билетов. Цена начинается от 5,5 тысячи рублей в плацкарте, от 9,8 тысячи — в купе и от 28,7 тысячи рублей — в СВ.

Следующий поезд в этом направлении запланирован на 4 января. Здесь выбор мест уже заметно меньше: в продаже остались только билеты в купе — от 9,5 тысячи рублей, а также 11 мест в СВ стоимостью от 22,8 тысячи рублей. Всего доступно чуть более 40 билетов.

Аналогичная ситуация и на рейс 8 января: купить можно только места в купе и СВ — бюджетных билетов в плацкарте уже нет.

Поезд Ярославль — Кисловодск

31 декабря из Ярославля отправится поезд в Кисловодск. На рейс доступно более 100 билетов. Стоимость плацкарта начинается от 5,5 тысячи рублей, купе — от 9,6 тысячи, СВ — от 28,7 тысячи рублей.

На поезд, который запланирован 4 января, в продаже остались только места в купе и СВ: купе стоит от 9,5 тысячи рублей, место в СВ — от 22,8 тысячи.

Аналогичная ситуация и на рейс 8 января — доступны только билеты в купе и СВ. Купе обойдется от 11,7 тысячи рублей, СВ — от 22,8 тысячи.