НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 740мм 93%
Подробнее
7 Пробки
USD 79,34
EUR 92,94
Экопроекты российских компаний
Отражена атака БПЛА
«Умные решения»
Новое кладбище
Отменят троллейбусы
Нет интернета
Отключение отопления
Почему «Локомотив» проигрывает
Льготы на платные парковки
Город Нет стажа и опыта работы? Узнайте, какая пенсия положена в таком случае в Ярославской области

Нет стажа и опыта работы? Узнайте, какая пенсия положена в таком случае в Ярославской области

Разбираемся в правилах и суммах

467
Могут ли претендовать на пенсию неработающие граждане | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМогут ли претендовать на пенсию неработающие граждане | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Могут ли претендовать на пенсию неработающие граждане

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для получения страховой пенсии необходимо достичь установленного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин) и иметь трудовой стаж не менее 15 лет, а также не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Но что делать, если эти условия не выполнены? В ярославском отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ пояснили, что граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного стажа или ИПК, могут рассчитывать на социальную пенсию.

Право на этот вид выплаты наступает через пять лет после общеустановленного пенсионного возраста: для мужчин — 70 лет, для женщин — 65 лет. В 2026 году действуют переходные правила назначения социальной пенсии, постепенно приближающие возраст её получения к установленным пределам: для женщин — 64 года, для мужчин — 69 лет.

Размер социальной пенсии

Социальная пенсия выплачивается государством в фиксированном размере и является пенсией по государственному обеспечению. Она положена гражданам, прожившим в России не менее 15 лет. В 2025 году её размер составил 8 824,08 рубля в месяц. С 1 апреля 2026 года социальную пенсию проиндексируют на 6,8%.

Для сравнения: страховая пенсия формируется исходя из рабочего стажа и накопленных пенсионных баллов (ИПК), поэтому её размер зависит от трудовой деятельности и уплаченных страховых взносов. Один ИПК в 2026 году стоит 156,76 рубля (в 2025 году — 145,69 рубля). Количество пенсионных баллов фиксируется на портале «Госуслуги».

Так, даже если человек не работал или не набрал достаточный стаж, государство гарантирует минимальный доход в виде социальной пенсии.

К слову, пенсионный стаж можно «докупить». Правда, за каждый год придётся заплатить несколько десятков тысяч рублей. Кто может воспользоваться этой возможностью и сколько это стоит — читайте в материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пенсия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Потратили 500 тысяч, чтобы увидеть край света. Как семья с детьми провела отпуск в Африке
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление