Нет стажа и опыта работы? Узнайте, какая пенсия положена в таком случае в Ярославской области

Могут ли претендовать на пенсию неработающие граждане Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для получения страховой пенсии необходимо достичь установленного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин) и иметь трудовой стаж не менее 15 лет, а также не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Но что делать, если эти условия не выполнены? В ярославском отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ пояснили, что граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного стажа или ИПК, могут рассчитывать на социальную пенсию.

Право на этот вид выплаты наступает через пять лет после общеустановленного пенсионного возраста: для мужчин — 70 лет, для женщин — 65 лет. В 2026 году действуют переходные правила назначения социальной пенсии, постепенно приближающие возраст её получения к установленным пределам: для женщин — 64 года, для мужчин — 69 лет.

Размер социальной пенсии

Социальная пенсия выплачивается государством в фиксированном размере и является пенсией по государственному обеспечению. Она положена гражданам, прожившим в России не менее 15 лет. В 2025 году её размер составил 8 824,08 рубля в месяц. С 1 апреля 2026 года социальную пенсию проиндексируют на 6,8%.

Для сравнения: страховая пенсия формируется исходя из рабочего стажа и накопленных пенсионных баллов (ИПК), поэтому её размер зависит от трудовой деятельности и уплаченных страховых взносов. Один ИПК в 2026 году стоит 156,76 рубля (в 2025 году — 145,69 рубля). Количество пенсионных баллов фиксируется на портале «Госуслуги».

Так, даже если человек не работал или не набрал достаточный стаж, государство гарантирует минимальный доход в виде социальной пенсии.