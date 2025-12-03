В Ярославле построят ледовый комплекс: где он появится

В Ярославле собираются построить новый ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс. Подробности проекта были озвучены 3 декабря на заседании комиссии муниципалитета города при обсуждении бюджета на 2026–2028 годы.

Комплекс будет модульным. На его строительство выделено 420 миллионов рублей из федерального бюджета. Начало работ запланировано на 2027 год.

«Объект будет возводиться по соглашению Ярославской области с федеральным Министерством спорта. Ждем техническое задание. Затем будет проектирование и размещение», — пояснил заместитель мэра Ярославля по строительству Александр Черневский.

Он добавил, что ФОК появится на Тутаевском шоссе. А председатель муниципалитета Сергей Калинин уточнил, что это будет место в районе «Парижской коммуны».

Напомним, о том, что в Ярославле должны построить новый ледовый ФОК в январе 2025 года говорил мэр города Артем Молчанов. По его словам, потребность в подобных объектах в городе растет. Однако до этого времени было не известно, где разместят комплекс.