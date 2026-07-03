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Экология «Пришелец из Каспия может уничтожать всё на своем пути»: Азовское море атаковали агрессивные «морские блохи»

«Пришелец из Каспия может уничтожать всё на своем пути»: Азовское море атаковали агрессивные «морские блохи»

Отдыхающие в Ейске и Таганроге жалуются на странную сыпь и пятна после купания

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Ученые говорят о нашествии хищных рачков-мигрантов | Источник: Лиана Киракосян / 161.RUУченые говорят о нашествии хищных рачков-мигрантов | Источник: Лиана Киракосян / 161.RU

Ученые говорят о нашествии хищных рачков-мигрантов

Источник:

Лиана Киракосян / 161.RU

В разгар курортного сезона в cоцсетях появились жалобы туристов из Ейска и Таганрога: после заплывов в Азовском море кожа покрывается сильно зудящими красными пятнами. По словам пострадавших, виной всему — так называемые морские блохи. Корреспондент 161.RU узнал у ученых, что это за вид и чем он опасен.

Как говорит доцент кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ ихтиолог Сергей Дудкин, под термином «морские блохи» скрывается целая группа ракообразных — бокоплавов (амфипод). Обычно это мирные существа, которые работают санитарами моря, а еще их ест кефаль, бычки и пеленгас.

— Типичный обитатель наших мест — понтогаммарус меотический, питающийся отмирающими водорослями и бактериальной пленкой. Его видел каждый на Павло-Очаковской или Чумбурской косе. Они безвредны для людей: иногда ползают по ногам, но укусов от них нет, — говорит ученый.

Активнее всего морские блохи ведут себя в полосе прибоя (самая кромка воды на глубине до 30 сантиметров) и в скоплениях выброшенных на берег водорослей, и до этого они были безвредны. Однако летом 2026 года на смену мирным рачкам пришел агрессивный хищник.

— Скорее всего, мы столкнулись со вспышкой численности дикерогаммаруса (Dikerogammarus). Еще в 2025 году ученые впервые заметили его в Азовском море, — отмечает Сергей Дудкин. — Это пришелец из Каспийского моря. В отличие от местных видов, он хищник. Он способен больно кусать людей и поедать даже своих сородичей или молодь креветок. Пока нет фотодоказательств, выводы делать рано, но, скорее всего, летом 2026 года именно дикерогаммарус показал внезапную вспышку численности.

Что делать и как защититься?

Возможное появление хищной блохи вызывает у ученых опасения — он может вытеснить мирных бокоплавов, повлиять на популяцию креветок и нарушить экологию Азовского моря.

— С этим вредителем сложно бороться — это естественный процесс. Когда новый вид проникает в экосистему, он быстро размножается и вытесняет конкурентов. Со временем хищные рыбы начинают поедать дикерогаммаруса, регулируя его численность. Но пока он может уничтожать всё на своем пути, создавая проблемы для побережья, — объяснил ихтиолог.

Советы

  1. Избегайте купания в полосе прибоя, если заметили там мелкую «взвесь» из прыгающих рачков.

  2. Не ходите босиком по влажным водорослям на берегу — именно там блохи прячутся от жары.

  3. Используйте душ сразу после выхода из моря, чтобы смыть застрявших на коже или в складках купальника рачков.

Ранее 161.RU писал, что самым популярным курортом Азовского моря в 2026 году будут Ейск и поселки вблизи него.

А еще почитайте, как медузы делают невозможным любой летний и осенний рыбный промысел в Азовском море, забивая собой орудия лова.

ПО ТЕМЕ
Наталья КостюкНаталья Костюк
Наталья Костюк
корреспондент 161.RU
Азовское море Рачки Блохи Таганрог Ейск
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