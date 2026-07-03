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Он и она «Я кринжую, потому что свободен»: Ян Топлес прокомментировал скандал с публичной изменой жене

«Я кринжую, потому что свободен»: Ян Топлес прокомментировал скандал с публичной изменой жене

Блогер признал, что сильно перебрал на фестивале и «раздавал любовь всем подряд»

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Ян Топлес напился и изменил Кате Адаричевой на глазах у толпы свидетелей | Источник: Ян Топлес / T.meЯн Топлес напился и изменил Кате Адаричевой на глазах у толпы свидетелей | Источник: Ян Топлес / T.me

Ян Топлес напился и изменил Кате Адаричевой на глазах у толпы свидетелей

Источник:

Ян Топлес / T.me

Блогер Ян Топлес, он же Ян Лапотков, оказался в центре обсуждений после вечеринки, видео с которой разошлись по соцсетям. На кадрах, как утверждают пользователи, он целуется с незнакомой девушкой. Ситуация быстро стала громкой еще и потому, что Ян уже много лет состоит в отношениях с Катей Адаричевой.

Повод для пересудов вышел неудобный: за несколько дней до этой истории блогер публиковал совместные снимки с женой, провожая ее на Эльбрус.

«Проводил Катю на Эльбрус. Было много [эмодзи сердечек]», — подписал Топлес.

Поэтому пользователи быстро сопоставили семейную идиллию с кадрами с тусовки и начали обсуждать, не было ли проблем в паре еще до вечеринки.

Блогер уверяет, что признался во всём жене еще до того, как видео утекло в Сеть

Источник:

Йоп, Ян Топлес / T.me

Сам Ян молчать не стал. Он признал, что на мероприятии переборщил с алкоголем, а масштаб веселья оценил довольно конкретно.

«Ребята, спасибо за адекватное поведение в комментариях и оценку моего состояния! Я действительно там был и выпил порядка 15 бутылок пива. Накринжевал сполна, было дело.

Мне было по-настоящему весело, и я раздавал это веселье и любовь всем подряд. Простите, если мое поведение кого-то задело или затронуло. Злые языки в комментариях — будьте счастливы. Спасибо всем, кто поддержал меня, и особенно тем, кто знает Яна после 5 бутылок пива. В такие моменты я кринжую, потому что свободен».

Отдельно блогер пояснял, что не помнит сам момент с поцелуями. По его словам, он и сам был шокирован тем, что произошло, когда увидел обсуждения и ролики. Оправдание вышло в духе вечеринок, после которых телефон лучше проверять сидя, но Ян хотя бы не стал изображать полное непонимание ситуации.

Пара вместе уже 8 лет | Источник: Йоп, Ян Топлес / T.meПара вместе уже 8 лет | Источник: Йоп, Ян Топлес / T.me

Пара вместе уже 8 лет

Источник:

Йоп, Ян Топлес / T.me

Позже он рассказал, что поговорил с Катей. Ей видео с поцелуями скинули «доброжелатели» в Сети. По версии блогера, за восемь лет отношения уже проходили через разные испытания, поэтому супруги обсудили случившееся, обозначили границы и решили двигаться дальше.

«Мне жестко стыдно. Мы обсудили ситуацию и пришли к пониманию. Мы восемь лет вместе, у нас много чего происходило, у нас крепкий брак. У нас глубокая любовь, мы очень уважаем друг друга и понимаем друг друга. Мы обсудили, что это ненормально. В первую очередь, ненормально так напиваться, и во вторую — так себя вести. Я потерял контроль».

Блогер честно признался, что не знаком со своей партнершей по компрометирующему видео. Он не знает ее имени, у него нет ее номера телефона, и всё их общение ограничилось тем самым поцелуем. Тем не менее он принес неизвестной героине ролика свои извинения за сложившуюся вокруг них ситуацию.

«Желаю всем, кто может, не повторять моих ошибок. Будете просыпаться без переживаний», — завершил свою исповедь Топлес.

Топлес сделал возлюбленной предложение во время экспедиции на Северный полюс | Источник: yan_lapotkov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Топлес сделал возлюбленной предложение во время экспедиции на Северный полюс | Источник: yan_lapotkov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Топлес сделал возлюбленной предложение во время экспедиции на Северный полюс

Источник:

yan_lapotkov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ян Топлес и Катя Адаричева вместе с 2018 года. Пара долго не выставляла личную жизнь напоказ, хотя Катя давно связана не только с семейной стороной жизни блогера, но и с его проектами. Она помогает в работе над научно-популярным каналом «Топлес», включая продюсирование, съемки и организационные процессы.

В сентябре 2022 года Ян и Катя официально поженились после четырех лет отношений. Незадолго до свадьбы блогер сделал ей предложение во время экспедиции на Северный полюс. Сейчас супруги продолжают развивать медиапроекты и, по данным из окружения пары, задумываются о будущем пополнении в семье.

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Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
1
Гость
1 час
Кринжую- это кринку жую? На каком это языке, племени умба-юмба?
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