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Происшествия «Вспыхнули»: в Ярославской области загорелись венки у Вечного огня — видео

«Вспыхнули»: в Ярославской области загорелись венки у Вечного огня — видео

Очевидцы рассказали, что известно о происшествии

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В Ростове Великом загорелись венки у Вечного огня | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUВ Ростове Великом загорелись венки у Вечного огня | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ростове Великом загорелись венки у Вечного огня

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Вечером 3 июля в Ростове Великом Ярославской области загорелись венки у Вечного огня в Парке Победы. Читательница 76.RU Екатерина рассказала, что это произошло в районе 20:40.

«Мы вызвали пожарных. Дети обсуждают, что мужик какой-то подошел, подсел к венкам, а потом уехал на велике», — рассказала жительница Ростова.

По ее словам, пожарные приехали быстро, не прошло и пяти минут. Но к тому моменту огонь уже практически погас.

«Недолго горело, быстро венки вспыхнули, и потухло. Из „Газпрома“ сотрудники приехали, им подростки рассказали про этого мужчину. Те передали пожарным. В итоге решили вызывать полицию», — рассказала Екатерина.

По словам Екатерины, венки быстро потухли

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Екатерина решила не дожидаться приезда полиции и ушла. Но рассказала, что позднее правоохранители позвонили ей и задали вопросы по поводу инцидента.

Редакция 76.RU сделала запрос по поводу инцидента в полицию. Ответ опубликуем.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Возгорание Вечный огонь Венок Ростов Великий
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Комментарии
8
Гость
23 минуты
Благодарность тем кто не прошел мимо и вызвал спецслужбы.
Гость
25 минут
в "плохие 90-е" никому не приходило в голову это делать без камер и охраны и молодожёны приезжали все, а сейчас нет Интересно почему всё поменялось а?
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Гость
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