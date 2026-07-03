«Вспыхнули»: в Ярославской области загорелись венки у Вечного огня — видео

В Ростове Великом загорелись венки у Вечного огня Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Вечером 3 июля в Ростове Великом Ярославской области загорелись венки у Вечного огня в Парке Победы. Читательница 76.RU Екатерина рассказала, что это произошло в районе 20:40.

«Мы вызвали пожарных. Дети обсуждают, что мужик какой-то подошел, подсел к венкам, а потом уехал на велике», — рассказала жительница Ростова.

По ее словам, пожарные приехали быстро, не прошло и пяти минут. Но к тому моменту огонь уже практически погас.

«Недолго горело, быстро венки вспыхнули, и потухло. Из „Газпрома“ сотрудники приехали, им подростки рассказали про этого мужчину. Те передали пожарным. В итоге решили вызывать полицию», — рассказала Екатерина.

По словам Екатерины, венки быстро потухли Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Екатерина решила не дожидаться приезда полиции и ушла. Но рассказала, что позднее правоохранители позвонили ей и задали вопросы по поводу инцидента.