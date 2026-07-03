Аж сердце замирает! Лиза в 8 лет крутит огонь не хуже взрослых: как увлечение девочки стало семейным хобби

Лизу поддерживают друзья, знакомые и просто горожане Источник: Городские медиа

Среди взрослых артистов захватывающего фаер-шоу, которое устраивают почти каждый вечер на набережной Владивостоке, выступает 8-летняя Лиза.

Девочка сама решила попробовать себя в этом направлении, упорно тренировалась, чтобы попасть в команду Astera. Она уже исполняет сложные трюки, которые порой не удаются даже взрослым. Летом Лиза поедет на фестиваль «Огни Черноземья» в Елец, представляя Дальний Восток. Юная спортсменка рассказала, что решила участвовать в конкурсе, потому что ей было обидно, что среди участников не было никого из Приморья.

«Огни Черноземья» — ежегодный фестиваль огненных искусств. Он проходит в Липецкой области. На нем выступают сотни артистов и музыкантов, а собирает шоу тысячи зрителей. Пройдет всё 26 и 27 июля.

На фестивале Лиза будет самой молодой участницей, потому что 8 лет — достаточно уникальный возраст для трюков с огнем. Обычно в фаерщики берут только с 12 лет, а выступать можно с 14. Но для нее сделали исключение.