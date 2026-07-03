В Иране проходит прощание с лидером страны Али Хаменеи — церемонию посетили представители более 100 государств

Главе государства было 86 лет Источник: Global Look Press / Keystone Press Agency

В Тегеране проходит церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Он погиб четыре месяца назад во время ударов США и Израиля по Исламской Республике. Долгое время похоронные мероприятия не могли организовать по соображениям безопасности. Рассказываем, как проходят траурные мероприятия.

Кто прибыл на церемонию прощания

Почтить память главы Ирана приехали представители из более чем 100 государств, в том числе и из России. Нашу страну представляет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Также в составе российской делегации на церемонии присутствовали министр энергетики Сергей Цивилев и посол РФ в Иране Алексей Дедов. Как сообщает ТАСС, Медведев пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главой судебной системы Голямом Хоссейном Мохсени-Эджеи и министром иностранных дел Аббасом Аракчи.

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Как информирует агентство IRNA, среди других гостей — президенты Грузии, Ирака, Таджикистана. Также церемонию прощания посетили спикер парламента Кыргызстана, председатель нижней палаты парламента Белоруссии, премьер-министр Армении и председатель сената Египта.

Когда и как погиб лидер Ирана

86-летний верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в ходе ракетно-бомбового обстрела Тегерана со стороны США и Израиля 28 февраля. По исламской традиции его должны были похоронить в тот же день, но из-за военных действий этого сделать не получилось. Сейчас между Вашингтоном и Тегераном подписан меморандум о 60-дневном перемирии.

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Как будет проходить церемония прощания

3 июля гроб с телом Али Хаменеи доставили в религиозный комплекс Мосалла в Тегеране, куда для прощания с ним прибыли высокопоставленные представители десятков стран. Для широкой публики комплекс откроют в полночь 4 июля (на два дня).

6 июля гроб Али Хаменеи пронесут по основным улицам Тегерана, 7-го перевезут в главный религиозный центр Ирана — город Кум, а 8-го отправят в Ирак (в Кербелу и Наджафу), где погибшего аятоллу также почитали как одного из главных шиитских духовных лидеров. Погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхеде.

Источник: Visegrád 24 / X

Заявление нынешнего президента Ирана

В общей сложности в траурных мероприятиях, как ожидают иранские власти, могут принять участие до 20 млн человек. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал жителей страны «любого этнического происхождения, религии и политических взглядов» принять участие в прощании с бывшим главой государства. Об этом сообщает IRNA.

президент Ирана Масуд Пезешкиан Источник: Visegrád 24 / X