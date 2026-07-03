НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

вос.

 748мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,23
EUR 88,03
Изменят маршруты автобусов
Оштрафовали в «Яавтобусе»
Стройка со скоростью лета
Беспилотная опасность
Здесь был Пушкин
Подорожали бензин и картофель
Опасен ли был «черный дождь»
Почему стало больше налички
Дрон влетел в пассажирский автобус
Страна и мир В Иране проходит прощание с лидером страны Али Хаменеи — церемонию посетили представители более 100 государств

В Иране проходит прощание с лидером страны Али Хаменеи — церемонию посетили представители более 100 государств

Верховный лидер погиб еще 28 февраля

Главе государства было 86 лет | Источник: Global Look Press / Keystone Press AgencyГлаве государства было 86 лет | Источник: Global Look Press / Keystone Press Agency

Главе государства было 86 лет

Источник:

Global Look Press / Keystone Press Agency

В Тегеране проходит церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Он погиб четыре месяца назад во время ударов США и Израиля по Исламской Республике. Долгое время похоронные мероприятия не могли организовать по соображениям безопасности. Рассказываем, как проходят траурные мероприятия.

Кто прибыл на церемонию прощания

Почтить память главы Ирана приехали представители из более чем 100 государств, в том числе и из России. Нашу страну представляет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Также в составе российской делегации на церемонии присутствовали министр энергетики Сергей Цивилев и посол РФ в Иране Алексей Дедов. Как сообщает ТАСС, Медведев пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главой судебной системы Голямом Хоссейном Мохсени-Эджеи и министром иностранных дел Аббасом Аракчи.

Источник:

RIA_Kremlinpool / Telegram

Как информирует агентство IRNA, среди других гостей — президенты Грузии, Ирака, Таджикистана. Также церемонию прощания посетили спикер парламента Кыргызстана, председатель нижней палаты парламента Белоруссии, премьер-министр Армении и председатель сената Египта.

Когда и как погиб лидер Ирана

86-летний верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в ходе ракетно-бомбового обстрела Тегерана со стороны США и Израиля 28 февраля. По исламской традиции его должны были похоронить в тот же день, но из-за военных действий этого сделать не получилось. Сейчас между Вашингтоном и Тегераном подписан меморандум о 60-дневном перемирии.

Источник: Vahid Salemi / APИсточник: Vahid Salemi / AP
Источник:

Vahid Salemi / AP

Как будет проходить церемония прощания

3 июля гроб с телом Али Хаменеи доставили в религиозный комплекс Мосалла в Тегеране, куда для прощания с ним прибыли высокопоставленные представители десятков стран. Для широкой публики комплекс откроют в полночь 4 июля (на два дня).

6 июля гроб Али Хаменеи пронесут по основным улицам Тегерана, 7-го перевезут в главный религиозный центр Ирана — город Кум, а 8-го отправят в Ирак (в Кербелу и Наджафу), где погибшего аятоллу также почитали как одного из главных шиитских духовных лидеров. Погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхеде.

Источник:

Visegrád 24 / X

Заявление нынешнего президента Ирана

В общей сложности в траурных мероприятиях, как ожидают иранские власти, могут принять участие до 20 млн человек. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал жителей страны «любого этнического происхождения, религии и политических взглядов» принять участие в прощании с бывшим главой государства. Об этом сообщает IRNA.

президент Ирана Масуд Пезешкиан

Источник:

Visegrád 24 / X

«Ваше широкое присутствие будет решительным ответом тем, кто придерживается логики терроризма, насилия и давления, и ясным посланием миру, что иранская нация едина в солидарности и готовности защищать свою честь и независимость», — заявил он.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Церемония прощания Иран Тегеран
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
2 минуты
Ай какая потеря, сколько людей погибло из-за него
Гость
41 минута
Ну и физия... Если бы не собой привез, пришлось бы клянчить у местных.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем