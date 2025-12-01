«Не место в современном городе»: в Ярославской области закрыли местные «наливайки»

В Рыбинске Ярославской области закрыли 11 из 20 «наливаек». О борьбе с такого рода рюмочными сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

«Так называемым „наливайкам“ не место в современном городе. Их владельцы используют лазейки в законе, работают круглосуточно, продают сомнительного качества алкоголь. Такие заведения становятся источником шума, неблагополучия и антисанитарии», — говорится в посте на его странице во «Вконтакте».

Дмитрий Рудаков уточнил, что проверяющие также работают на двух точках: на улицах Карла Либнехта и Рапова.

«К ним много претензий, жалоб и обращений. Настаиваем на смене режима и формата работы», — рассказал глава Рыбинска.