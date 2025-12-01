НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Не место в современном городе»: в Ярославской области закрыли местные «наливайки»

«Не место в современном городе»: в Ярославской области закрыли местные «наливайки»

Администрация ведет борьбу с подобными заведениями

494
В Рыбинске закрыли большую часть городских «наливаек»

В Рыбинске закрыли большую часть городских «наливаек»

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Рыбинске Ярославской области закрыли 11 из 20 «наливаек». О борьбе с такого рода рюмочными сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

«Так называемым „наливайкам“ не место в современном городе. Их владельцы используют лазейки в законе, работают круглосуточно, продают сомнительного качества алкоголь. Такие заведения становятся источником шума, неблагополучия и антисанитарии», — говорится в посте на его странице во «Вконтакте».

Дмитрий Рудаков уточнил, что проверяющие также работают на двух точках: на улицах Карла Либнехта и Рапова.

«К ним много претензий, жалоб и обращений. Настаиваем на смене режима и формата работы», — рассказал глава Рыбинска.

«Наливайка» — заведение, днем выполняющее функцию рюмочной, а ночью превращающееся в «розничный магазин с дегустационным залом», где зачастую можно купить алкоголь, несмотря на закон об ограничении по времени.

Бары подобного типа часто встречаются в многоквартирных домах. Из-за этого растет недовольство местных жителей, о котором говорили при обсуждении законопроекта депутаты Госдумы.

Как вы относитесь к закрытию «наливаек»?

Наконец-то, одни нервы с такими заведениями под окнами
Не знаю, мне они не мешали
Напишу свое мнение в комментариях

Ранее Дмитрий Рудаков рассказывал, что запрос от рыбинцев на закрытие «наливаек» большой. Люди хотят спокойно спать по ночам, и не бояться за детей, возвращающихся вечером с тренировок и секций.

Активная борьба с «наливайками» в Ярославской области началась, когда президент России Владимир Путин подписал закон, наделивший власти регионов России правом запрещать розничную торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Мы объясняли, что это значит.

После этого купить алкоголь в регионе ночью стало еще сложнее. Мы подробно рассказывали о нововведениях в Ярославской области.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
2
Гость
46 минут
Ну и как теперь жить... 😀
Гость
30 минут
А в Ярославле?!
