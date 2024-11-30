«Большую часть»: в Ярославской области закрыли городские «наливайки»

Кто рассказал о закрытии питейных заведений Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Мэр Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков рассказал о закрытии городских «наливаек». Он сообщил, что жалобы на работу подобных заведений постоянно поступали от жителей. Люди устали от постоянного шума и пьяных людей возле своих домов.

«Наливайка» — это заведение, которое днем выполняет функцию рюмочной, а ночью превращается в «розничный магазин с дегустационным залом», где зачастую можно купить алкоголь, несмотря на закон об ограничении по времени. Как правило, бары подобного типа появляются в многоквартирных домах. Из-за этого растет недовольство местных жителей, о котором говорили при обсуждении законопроекта депутаты Госдумы.

— Удалось закрыть большую часть городских «наливаек». Жалобы на работу подобных заведений звучали практически на каждой встрече с жителями. Часто они работают в пристройках к жилым домам, рядом со школами и детскими садами. Такое соседство влияет на безопасность, в первую очередь, детей, мешает взрослым людям. Это недопустимо, — рассказал глава Рыбинска.

По его словам, в 2023 году закрыли заведения на на 1-ой Выборгской улице, 52 и проспекте Революции, 58. В 2024 ликвидировали «наливайки» на улице Славского, 14, улицах 9 мая, 23, Приборостроителей, 6, Ворошилова, 12, а. Также власти направили предложения в областное правительство, чтобы закрыть точку продажи алкоголя на улице Пушкина, 6.

— Запрос от рыбинцев на закрытие «наливаек» большой. Горожане хотят спокойно спать по ночам и не бояться за своих детей, возвращающихся со школы и секций мимо таких заведений. Работа в этом направлении будет продолжена, — рассказал Дмитрий Рудаков.

Как вы относитесь к закрытию «наливаек»? Правильно, давно пора. Возле них жить невозможно Не знаю, вроде, они не мешали Отвечу в комментариях

В Ярославской области запретили работу круглосуточных «наливаек» после подписания президентом Владимиром Путиным закона, который наделил власти регионов России правом запрещать розничную торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Мы объясняли, что это значит.