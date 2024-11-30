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Город «Большую часть»: в Ярославской области закрыли городские «наливайки»

«Большую часть»: в Ярославской области закрыли городские «наливайки»

Люди жаловались и говорили, что хотят спокойно спать по ночам

108
1 комментарий

Кто рассказал о закрытии питейных заведений

Источник:

Мэр Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков рассказал о закрытии городских «наливаек». Он сообщил, что жалобы на работу подобных заведений постоянно поступали от жителей. Люди устали от постоянного шума и пьяных людей возле своих домов.

«Наливайка» — это заведение, которое днем выполняет функцию рюмочной, а ночью превращается в «розничный магазин с дегустационным залом», где зачастую можно купить алкоголь, несмотря на закон об ограничении по времени. Как правило, бары подобного типа появляются в многоквартирных домах. Из-за этого растет недовольство местных жителей, о котором говорили при обсуждении законопроекта депутаты Госдумы.

— Удалось закрыть большую часть городских «наливаек». Жалобы на работу подобных заведений звучали практически на каждой встрече с жителями. Часто они работают в пристройках к жилым домам, рядом со школами и детскими садами. Такое соседство влияет на безопасность, в первую очередь, детей, мешает взрослым людям. Это недопустимо, — рассказал глава Рыбинска.

По его словам, в 2023 году закрыли заведения на на 1-ой Выборгской улице, 52 и проспекте Революции, 58. В 2024 ликвидировали «наливайки» на улице Славского, 14, улицах 9 мая, 23, Приборостроителей, 6, Ворошилова, 12, а. Также власти направили предложения в областное правительство, чтобы закрыть точку продажи алкоголя на улице Пушкина, 6.

— Запрос от рыбинцев на закрытие «наливаек» большой. Горожане хотят спокойно спать по ночам и не бояться за своих детей, возвращающихся со школы и секций мимо таких заведений. Работа в этом направлении будет продолжена, — рассказал Дмитрий Рудаков.

Как вы относитесь к закрытию «наливаек»?

Правильно, давно пора. Возле них жить невозможно
Не знаю, вроде, они не мешали
Отвечу в комментариях

В Ярославской области запретили работу круглосуточных «наливаек» после подписания президентом Владимиром Путиным закона, который наделил власти регионов России правом запрещать розничную торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Мы объясняли, что это значит.

Позже стало известно, что купить алкоголь в регионе ночью станет еще сложнее. Соответствующий законопроект внес губернатор Михаил Евраев на рассмотрение в Ярославскую областную думу 22 октября. Власти решили запретить продавать спиртное с 23:00 до 08:00 в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах. Исключением по задумке станут лишь рестораны. Подробнее об инициативе мы рассказывали здесь.

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Наливайки Алкоголь Продажа пива
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Это правильно. Еще КБ закрыть надо, рассадник антисанитарии.
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