В Ярославской области ужесточат правила продажи алкоголя. Что изменится

В Ярославской области ужесточат продажу алкоголя в жилых домах и общепите. Нововведение начнет действовать с 1 марта 2025 года.
В регионе запретят продажу спиртных напитков с 23:00 до 8:00 в кафе и барах, за исключением ресторанов. Также нельзя будет продавать пиво и слабоалкогольные напитки в магазинах и так называемых «наливайках», расположенных в жилых домах.
«Наливайка» — это заведение, которое днем выполняет функцию рюмочной, а ночью превращается в «розничный магазин с дегустационным залом», где зачастую можно купить алкоголь, несмотря на закон об ограничении по времени.
— Изменения в законодательстве направлены на сокращение числа точек в многоквартирных домах, где можно приобрести алкоголь. По новым правилам продавать его в таких местах можно будет только при наличии зала обслуживания посетителей площадью не менее 25 квадратных метров, без учета сезонных зон, — написал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев 10 декабря.
А вы как считаете, правильная ли это мера?
К слову, в Ярославле с апреля 2024 года запрещена работа круглосуточных «наливаек». Это решение было принято после подписания президентом Владимиром Путиным закона, который наделил власти регионов России правом запрещать розничную торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Мы объясняли, что это значит.