В Ярославской области ужесточат правила продажи алкоголя. Что изменится

В Ярославской области станет сложнее купить алкоголь Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В Ярославской области ужесточат продажу алкоголя в жилых домах и общепите. Нововведение начнет действовать с 1 марта 2025 года.

В регионе запретят продажу спиртных напитков с 23:00 до 8:00 в кафе и барах, за исключением ресторанов. Также нельзя будет продавать пиво и слабоалкогольные напитки в магазинах и так называемых «наливайках», расположенных в жилых домах.

«Наливайка» — это заведение, которое днем выполняет функцию рюмочной, а ночью превращается в «розничный магазин с дегустационным залом», где зачастую можно купить алкоголь, несмотря на закон об ограничении по времени.

— Изменения в законодательстве направлены на сокращение числа точек в многоквартирных домах, где можно приобрести алкоголь. По новым правилам продавать его в таких местах можно будет только при наличии зала обслуживания посетителей площадью не менее 25 квадратных метров, без учета сезонных зон, — написал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев 10 декабря.

А вы как считаете, правильная ли это мера? Конечно, давно пора ограничить продажу алкоголя Не вижу в продаже алкоголя ничего плохого Не знаю Свое мнение напишу в комментариях