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Город В Ярославской области ужесточат правила продажи алкоголя. Что изменится

В Ярославской области ужесточат правила продажи алкоголя. Что изменится

Рассказываем, когда начнут действовать нововведения

636
14 комментариев

В Ярославской области станет сложнее купить алкоголь

Источник:

В Ярославской области ужесточат продажу алкоголя в жилых домах и общепите. Нововведение начнет действовать с 1 марта 2025 года.

В регионе запретят продажу спиртных напитков с 23:00 до 8:00 в кафе и барах, за исключением ресторанов. Также нельзя будет продавать пиво и слабоалкогольные напитки в магазинах и так называемых «наливайках», расположенных в жилых домах.

«Наливайка» — это заведение, которое днем выполняет функцию рюмочной, а ночью превращается в «розничный магазин с дегустационным залом», где зачастую можно купить алкоголь, несмотря на закон об ограничении по времени.

— Изменения в законодательстве направлены на сокращение числа точек в многоквартирных домах, где можно приобрести алкоголь. По новым правилам продавать его в таких местах можно будет только при наличии зала обслуживания посетителей площадью не менее 25 квадратных метров, без учета сезонных зон, — написал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев 10 декабря.

А вы как считаете, правильная ли это мера?

Конечно, давно пора ограничить продажу алкоголя
Не вижу в продаже алкоголя ничего плохого
Не знаю
Свое мнение напишу в комментариях

К слову, в Ярославле с апреля 2024 года запрещена работа круглосуточных «наливаек». Это решение было принято после подписания президентом Владимиром Путиным закона, который наделил власти регионов России правом запрещать розничную торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Мы объясняли, что это значит.

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Комментарии
14
Гость
1 час
Zато наркота повсюду и её реклама на каждом доме и до этого никому дела нет, табуированная тема
Гость
1 час
Алкоголь это добро и зло пейте ответственно и трезво чувствуйте баланс!
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