Стало известно, когда простятся с 116-летней долгожительницей из Ярославля

Стало известно, когда простятся с 116-летней долгожительницей из Ярославля

Клавдия Гадючкина умерла 29 ноября 2025 года

460
Умерла старейшая жительница России&nbsp;— 116-летняя Клавдия Гадючкина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУмерла старейшая жительница России&nbsp;— 116-летняя Клавдия Гадючкина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Умерла старейшая жительница России — 116-летняя Клавдия Гадючкина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

29 ноября 2025 года умерла ярославская долгожительница — 116-летняя Клавдия Гадючкина. Как рассказала 76.RU её внучка Ольга, пенсионерка скончалась в больнице.

«Я пока не знаю диагноза. Будут делать вскрытие. Все будет официально установлено позже, поскольку справку нам в воскресенье не выдали, брат сегодня [1 декабря] поедет за документом», — уточнила редакции 76.RU родственница долгожительницы.

По ее данным, прощание с Клавдией Михайловной пройдет 2 декабря.

«На похоронах будут только родные. Никакую информацию никому пока не буду давать», — отметила внучка долгожительницы Ольга.

Напомним, что свой 116-й День рождения Клавдия Гадючкина встретила в больнице. Бабушке резко стало плохо и её госпитализировали.

Ярославская долгожительница ранее вошла в топ-5 старейших людей планеты по версии международной организации LongeviQuest. Клавдия Гадючкина также считалась самой возрастной жительницей России.

По данным семьи Клавдии Михайловны, она родилась 24 ноября 1909 года. В 2025 году ей исполнилось 116 лет. При этом согласно информации LongeviQuest, фактическая дата рождения старейшей ярославны — 5 декабря 1910 года. То есть только в начале зимы 2025 года ей должно было исполниться 115 лет.

LongeviQuest — международная организация, занимающаяся исследованием долголетия и верификацией возраста людей старше 110 лет. Организация ведёт крупнейшую в мире базу данных долгожителей, проверяет документы, подтверждающие возраст, и устанавливает международные стандарты в этой области через собственную глобальную комиссию по валидации возраста.

Редакция 76.RU выражает искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны!

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
37 минут
Земля пухом.
Гость
20 минут
Царствия небесного.
