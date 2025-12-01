Стало известно, когда простятся с 116-летней долгожительницей из Ярославля

29 ноября 2025 года умерла ярославская долгожительница — 116-летняя Клавдия Гадючкина. Как рассказала 76.RU её внучка Ольга, пенсионерка скончалась в больнице.

«Я пока не знаю диагноза. Будут делать вскрытие. Все будет официально установлено позже, поскольку справку нам в воскресенье не выдали, брат сегодня [1 декабря] поедет за документом», — уточнила редакции 76.RU родственница долгожительницы.

По ее данным, прощание с Клавдией Михайловной пройдет 2 декабря.



«На похоронах будут только родные. Никакую информацию никому пока не буду давать», — отметила внучка долгожительницы Ольга.

Напомним, что свой 116-й День рождения Клавдия Гадючкина встретила в больнице. Бабушке резко стало плохо и её госпитализировали.

Ярославская долгожительница ранее вошла в топ-5 старейших людей планеты по версии международной организации LongeviQuest. Клавдия Гадючкина также считалась самой возрастной жительницей России.

По данным семьи Клавдии Михайловны, она родилась 24 ноября 1909 года. В 2025 году ей исполнилось 116 лет. При этом согласно информации LongeviQuest, фактическая дата рождения старейшей ярославны — 5 декабря 1910 года. То есть только в начале зимы 2025 года ей должно было исполниться 115 лет.