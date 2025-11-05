НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Все ушли, а я осталась»: жительница Ярославля попала в топ-5 старейших людей на планете

«Все ушли, а я осталась»: жительница Ярославля попала в топ-5 старейших людей на планете

Клавдия Гадючкина должна отметить свое 115-летие

Через несколько недель Клавдия Михайловна отметит 115-летие

Через несколько недель Клавдия Михайловна отметит 115-летие

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Ярославля Клавдия Гадючкина официально названа пятой в списке старейших людей, живущих на планете, рассказали наши коллеги из «Доктора Питера». Международная организация LongeviQuest не только включила ее в мировой рейтинг долгожителей, но и подтвердила, что она абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России.

Клавдии Михайловне 114 лет, и это доказано документально. Причем не обошлось без путаницы. Сама долгожительница утверждает, что родилась 24 ноября 1909 года. Но после уточнения всех данных европейская организация долгожителей (ESO) и LongeviQuest выяснили, что фактическая дата рождения старейшей россиянки — 5 декабря 1910 года. Так что через несколько недель Клавдия Михайловна отметит 115-летие.

Клавдия в молодости

Клавдия в молодости

Источник:

Екатерина Мусинова / Vk.com

Старейший человек России

Ее история — это отражение целой эпохи. Она родилась в селе Норском в Ярославской области еще при царе, пережила революцию и две мировые войны.

Клавдия рано начала тяжело работать. В девять лет она потеряла мать, а в третьем классе оставила учебу, чтобы помогать семье. В 15 лет ее жизнь оказалась навсегда связана с прядильной фабрикой «Красный перевал», где она проработала более полувека, начав с подсобных работ и дослужившись до мастера.

История старейшей жительницы России

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

На ее долю выпали и военные лишения: муж ушел на фронт, оставив ее с детьми на руках. Старшей дочке тогда было всего 11 лет. Супруг Клавдии Михайловны выжил, прошел войну, вернулся к семье, но в 1956 году погиб, получив на заводе травму.

Несмотря на все трудности, Клавдия Гадючкина вырастила троих детей. Сейчас у нее шестеро внуков, восемь правнуков и уже есть праправнуки.

На пенсию она вышла, отработав на фабрике 52 года. Клавдия Михайловна вспоминает те годы как самый трудный и изматывающий этап своей жизни.

— Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Начали уплотнять. Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье, — рассказывала ранее долгожительница нашим коллегам из 76.RU.

Клавдия Михайловна вышла на пенсию, отработав на прядильной фабрике 50 лет

Клавдия Михайловна вышла на пенсию, отработав на прядильной фабрике 50 лет

Источник:

Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

Клавдия Гадючкина живет у своей внучки Ольги. Обычный день начинается в 9–10 утра. После бабушка весь день либо лежит, либо смотрит телевизор. Летом удается выбираться на улицу. Правда, только в теплую погоду, чтобы не приходилось долго одеваться. Это занятие отбирает много сил.

К 115 годам у долгожительницы накопился целый букет болячек. Из наиболее тревожащих ее — проблемы со зрением и слухом, а также повышенное давление и боли в суставах.

— Вот живу у внучки. Телевизор погляжу, они там ходят, разговаривают. Чего говорят, я не слышу. Так что я не желаю никому столько прожить. Надо вовремя уходить.

Секрет долголетия

Долгожительница говорит, что ей отмерено так много лет, потому что она слишком добра к людям. Но признаётся, что с годами жить становится всё труднее. «Все ушли, а я осталась, — говорит Клавдия Михайловна. — Ни туда ни сюда, между небом и землей».

Анна Майская
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
Гость
8 минут
Как ей удалось/??? Гроза наших чиновников! Желаю счастья и здоровья этой женщине!
