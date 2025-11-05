«Все ушли, а я осталась»: жительница Ярославля попала в топ-5 старейших людей на планете

Через несколько недель Клавдия Михайловна отметит 115-летие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Ярославля Клавдия Гадючкина официально названа пятой в списке старейших людей, живущих на планете, рассказали наши коллеги из «Доктора Питера». Международная организация LongeviQuest не только включила ее в мировой рейтинг долгожителей, но и подтвердила, что она абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России.

Клавдии Михайловне 114 лет, и это доказано документально. Причем не обошлось без путаницы. Сама долгожительница утверждает, что родилась 24 ноября 1909 года. Но после уточнения всех данных европейская организация долгожителей (ESO) и LongeviQuest выяснили, что фактическая дата рождения старейшей россиянки — 5 декабря 1910 года. Так что через несколько недель Клавдия Михайловна отметит 115-летие.

Старейший человек России

Ее история — это отражение целой эпохи. Она родилась в селе Норском в Ярославской области еще при царе, пережила революцию и две мировые войны.

Клавдия рано начала тяжело работать. В девять лет она потеряла мать, а в третьем классе оставила учебу, чтобы помогать семье. В 15 лет ее жизнь оказалась навсегда связана с прядильной фабрикой «Красный перевал», где она проработала более полувека, начав с подсобных работ и дослужившись до мастера.

На ее долю выпали и военные лишения: муж ушел на фронт, оставив ее с детьми на руках. Старшей дочке тогда было всего 11 лет. Супруг Клавдии Михайловны выжил, прошел войну, вернулся к семье, но в 1956 году погиб, получив на заводе травму.

Несмотря на все трудности, Клавдия Гадючкина вырастила троих детей. Сейчас у нее шестеро внуков, восемь правнуков и уже есть праправнуки.

На пенсию она вышла, отработав на фабрике 52 года. Клавдия Михайловна вспоминает те годы как самый трудный и изматывающий этап своей жизни.

— Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Начали уплотнять. Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье, — рассказывала ранее долгожительница нашим коллегам из 76.RU.

Клавдия Гадючкина живет у своей внучки Ольги. Обычный день начинается в 9–10 утра. После бабушка весь день либо лежит, либо смотрит телевизор. Летом удается выбираться на улицу. Правда, только в теплую погоду, чтобы не приходилось долго одеваться. Это занятие отбирает много сил.

К 115 годам у долгожительницы накопился целый букет болячек. Из наиболее тревожащих ее — проблемы со зрением и слухом, а также повышенное давление и боли в суставах.

— Вот живу у внучки. Телевизор погляжу, они там ходят, разговаривают. Чего говорят, я не слышу. Так что я не желаю никому столько прожить. Надо вовремя уходить.

Секрет долголетия