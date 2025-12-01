НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Город Умерла старейшая россиянка. Ярославне было 116 лет

Умерла старейшая россиянка. Ярославне было 116 лет

Клавдия Гадючкина скончалась 29 ноября

2 175
Клавдия Гадючкина жила в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUКлавдия Гадючкина жила в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Клавдия Гадючкина жила в Ярославле

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле умерла 116-летняя долгожительница Клавдия Гадючкина. Об этом стало известно 1 декабря.

Информацию об этом 76.RU подтвердила внучка Клавдии, Ольга. Она уточнила, что пенсионерка скончалась в больнице утром 29 ноября. Диагноз пока не установлен.

Ярославская долгожительница вошла в топ-5 старейших людей планеты по версии международной организации LongeviQuest. Клавдия Гадючкина считается самой возрастной жительницей России.

Что за организация LongeviQuest

LongeviQuest — международная организация, занимающаяся исследованием долголетия и верификацией возраста людей старше 110 лет. Организация ведёт крупнейшую в мире базу данных долгожителей, проверяет документы, подтверждающие возраст, и устанавливает международные стандарты в этой области через собственную глобальную комиссию по валидации возраста.

По данным семьи Клавдии Михайловны, она родилась 24 ноября 1909 года. В 2025 году ей исполнилось 116 лет. При этом согласно информации LongeviQuest, фактическая дата рождения старейшей ярославны — 5 декабря 1910 года. То есть только в начале зимы 2025 года ей исполнится 115 лет.

Что известно про Клавдию Гадючкину

Клавдия Гадючкина родилась в многодетной семье в посёлке Норское на окраине Ярославля. Она была ученицей начальной школы, когда у неё умерла мама. После третьего класса маленькая Клава просила учебу, чтобы помогать семье.

В 15 лет устроилась на работу на фабрику «Красный перевал». Там производили хлопчатобумажную пряжу. Работа была физически тяжелой. Клавдия сначала работала прядильщицей, а затем стала помощником мастера цеха. Те годы ярославна вспоминает как самый трудный и изматывающий этап своей жизни.

«Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Начали уплотнять. Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье», — ранее рассказывала в интервью 76.RU Клавдия Михайловна.

На фото&nbsp;— Клавдия Гадючкина в молодости | Источник: Ольга, внучка Клавдии ГадючкинойНа фото&nbsp;— Клавдия Гадючкина в молодости | Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

На фото — Клавдия Гадючкина в молодости

Источник:

Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

В 19 лет Клавдия Михайловна вышла замуж за работягу Сергея Петровича. Он служил во флоте, а после возвращения из плавания влюбился в ярославну и добился ее расположения. В браке у них родилось трое детей: два сына и дочка.

Одним из главных достижений своей жизни Клавдия Гадючкина ранее отмечала свою большую и дружную семью. У долгожительницы остались шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука. За свою жизнь она увидела четыре поколения.

Муж ярославны умер в 1956 году. Произошел несчастный случай на фабрике «Норская Слобода», где он работал. Больше Клавдия Михайловна замуж не выходила.

Возраст свой долгожительница не любила. Секретом долголетия считала свое отношение к жизни: «Человек я добрый, может, всё из-за этого — столько живу».

<p>Клавдия Гадючкина </p><p>Клавдия Гадючкина </p>

Я ни туда, ни сюда — между небом и землей. Говорю всё: «Господи, скоро ли я протяну ноги? Да положи ты меня в ящик! Никому мешать не буду и сама не буду мучиться».

Клавдия Гадючкина

ярославская долгожительница

В 2024 году в интервью 76.RU Клавдия Михайловна пожаловалась, что она страдает от скачков давления и болей в суставах. Кроме того, за последние годы значительно ухудшились зрение и слух. Участковый терапевт время от времени приезжал к ней на дом. Но чтобы попасть к узким специалистам, бабушку заставляли ехать в поликлинику, что физически трудно было сделать.

После публикации 76.RU к долгожительнице выехала делегация врачей из Центральной городской больницы, к которой ярославна относится по месту жительства. В администрации медучреждения пообещали взять на контроль медобслуживание Клавдии Гадючкиной.

Редакция 76.RU выражает искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны!

