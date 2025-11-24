НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

0 м/c,

 741мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,92
EUR 91,37
Экопроекты российских компаний
Умерла долгожительница
«Умные решения»
Задержка поезда
9-балльные пробки
Кредиты ярославцев
Беспилотная опасность
Сколько стоит стать хоккеистом
Нападения в Ярославле
Город Эксклюзив 116-летняя ярославская долгожительница попала в больницу. В каком она находится состоянии

116-летняя ярославская долгожительница попала в больницу. В каком она находится состоянии

Госпитализировали Клавдию Гадючкину

819
24 ноября Клавдия Михайловна празднует свой день рождения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU24 ноября Клавдия Михайловна празднует свой день рождения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

24 ноября Клавдия Михайловна празднует свой день рождения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская 116-летняя долгожительница Клавдия Гадючкина попала в больницу. Об этом 76.RU сообщила её внучка Ольга, у которой она живет в последние годы.

По данным семьи Клавдии Гадючкиной, она родилась 24 ноября 1909 года. В 2025 году ей исполняется 116 лет. При этом согласно информации международной организации LongeviQuest, фактическая дата рождения старейшей ярославны — 5 декабря 1910 года. То есть только в начале зимы 2025 года ей исполнится 115 лет.

«Бабушке стало плохо, она в больнице. Увы, не до дня рождения! Пока диагноза нет. Ей должны сделать УЗИ и взять анализы», — рассказала в беседе с 76.RU родственница долгожительницы.

Клавдия Гадючкина родилась в Ярославле, в Норской Слободе. Уже в 15 лет она вышла на работу на фабрику «Красный перевал» | Источник: Ольга, внучка Клавдии ГадючкинойКлавдия Гадючкина родилась в Ярославле, в Норской Слободе. Уже в 15 лет она вышла на работу на фабрику «Красный перевал» | Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

Клавдия Гадючкина родилась в Ярославле, в Норской Слободе. Уже в 15 лет она вышла на работу на фабрику «Красный перевал»

Источник:

Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

На фото Клавдия Михайловна со своей сестрой и отцом | Источник: Ольга, внучка Клавдии ГадючкинойНа фото Клавдия Михайловна со своей сестрой и отцом | Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

На фото Клавдия Михайловна со своей сестрой и отцом

Источник:

Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

Клавдия Гадючкина в 2025 году попала в топ-5 старейших людей Земли по версии международной организации LongeviQuest. Ярославская долгожительница считается самой возрастной жительницей России.

LongeviQuest — международная организация, занимающаяся исследованием долголетия и верификацией возраста людей старше 110 лет. Организация ведёт крупнейшую в мире базу данных долгожителей, проверяет документы, подтверждающие возраст, и устанавливает международные стандарты в этой области через собственную глобальную комиссию по валидации возраста.

История жизни долгожительницы

Клавдия Гадючкина родилась в селе Норское на окраине Ярославля. В третьем классе она оставила учебу, чтобы помогать семье после смерти мамы. В 15 лет устроилась на работу на фабрику «Красный перевал». Работа была физически тяжелой. Те годы ярославна вспоминает как самый трудный и изматывающий этап своей жизни.

«Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Начали уплотнять. Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье», — ранее рассказывала Клавдия Михайловна.

Летом 2024 года бабушка иногда выбиралась во двор дома погреться под солнцем | Источник: Ольга, внучка Клавдии ГадючкинойЛетом 2024 года бабушка иногда выбиралась во двор дома погреться под солнцем | Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной
Долгожительница любила читать газеты и смотреть телевизор, но в последнее время её здоровье ухудшилось: зрение ослабло, появились частые головные боли | Источник: Ольга, внучка Клавдии ГадючкинойДолгожительница любила читать газеты и смотреть телевизор, но в последнее время её здоровье ухудшилось: зрение ослабло, появились частые головные боли | Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

Несмотря на непростые условия труда, долгожительница отработала на фабрике 52 года. Сначала была прядильщицей, а затем стала помощником мастера цеха.

В 19 лет Клавдия Михайловна вышла замуж. Сергей Петрович был работящим человеком, служил во флоте, а после возвращения из плавания влюбился в ярославну и добился ее расположения. В браке у них родилось трое детей: два сына и дочка.

Одним из главных достижений своей жизни Клавдия Гадючкина ранее отмечала свою большую и дружную семью. У долгожительницы шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука. За свою жизнь она увидела четыре поколения.

Живет Клавдия Гадючкина с внучкой Ольгой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖивет Клавдия Гадючкина с внучкой Ольгой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Живет Клавдия Гадючкина с внучкой Ольгой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Муж ярославны умер в 1956 году. Произошел несчастный случай на фабрике «Норская Слобода», где он работал. Больше Клавдия Михайловна замуж не выходила.

Возраст свой долгожительница не любила. Секретом долголетия считала свое отношение к жизни.

<p>Клавдия Гадючкина</p><p>Клавдия Гадючкина</p>

Человек я добрый, может, всё из-за этого — столько живу.

Клавдия Гадючкина

ярославская долгожительница

Вместе с тем ранее она отмечала, что ей очень грустно из-за того, что потеряла всех друзей и людей, с которыми выросла. Внутри у долгожительницы глубокая тоска: «Я сейчас одна, все ушли, а я осталась».

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Долгожительница
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
27 минут
При такой погоде и молодым -то нездоровиться! Путь бабуля поправляется!
Гость
36 минут
хороших детей и внуков она вырастила о таком окружение мы можем только мечтать но ее жизнь это сплошная работа до последних дней когда другим скучно она и ее помощь всегда были востребованы
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление