116-летняя ярославская долгожительница попала в больницу. В каком она находится состоянии

24 ноября Клавдия Михайловна празднует свой день рождения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская 116-летняя долгожительница Клавдия Гадючкина попала в больницу. Об этом 76.RU сообщила её внучка Ольга, у которой она живет в последние годы.

По данным семьи Клавдии Гадючкиной, она родилась 24 ноября 1909 года. В 2025 году ей исполняется 116 лет. При этом согласно информации международной организации LongeviQuest, фактическая дата рождения старейшей ярославны — 5 декабря 1910 года. То есть только в начале зимы 2025 года ей исполнится 115 лет.

«Бабушке стало плохо, она в больнице. Увы, не до дня рождения! Пока диагноза нет. Ей должны сделать УЗИ и взять анализы», — рассказала в беседе с 76.RU родственница долгожительницы.

Клавдия Гадючкина родилась в Ярославле, в Норской Слободе. Уже в 15 лет она вышла на работу на фабрику «Красный перевал» Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной На фото Клавдия Михайловна со своей сестрой и отцом Источник: Ольга, внучка Клавдии Гадючкиной

Клавдия Гадючкина в 2025 году попала в топ-5 старейших людей Земли по версии международной организации LongeviQuest. Ярославская долгожительница считается самой возрастной жительницей России.

LongeviQuest — международная организация, занимающаяся исследованием долголетия и верификацией возраста людей старше 110 лет. Организация ведёт крупнейшую в мире базу данных долгожителей, проверяет документы, подтверждающие возраст, и устанавливает международные стандарты в этой области через собственную глобальную комиссию по валидации возраста.

История жизни долгожительницы Клавдия Гадючкина родилась в селе Норское на окраине Ярославля. В третьем классе она оставила учебу, чтобы помогать семье после смерти мамы. В 15 лет устроилась на работу на фабрику «Красный перевал». Работа была физически тяжелой. Те годы ярославна вспоминает как самый трудный и изматывающий этап своей жизни. «Берегите здоровье. Я свое потеряла на фабрике. Шум, пыль, жарища! Начали уплотнять. Сначала одну машину обихаживали, потом стали на две машины. И всё в меня, всё в меня пихали. Я потеряла здоровье», — ранее рассказывала Клавдия Михайловна.

Несмотря на непростые условия труда, долгожительница отработала на фабрике 52 года. Сначала была прядильщицей, а затем стала помощником мастера цеха. В 19 лет Клавдия Михайловна вышла замуж. Сергей Петрович был работящим человеком, служил во флоте, а после возвращения из плавания влюбился в ярославну и добился ее расположения. В браке у них родилось трое детей: два сына и дочка. Одним из главных достижений своей жизни Клавдия Гадючкина ранее отмечала свою большую и дружную семью. У долгожительницы шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука. За свою жизнь она увидела четыре поколения.

Живет Клавдия Гадючкина с внучкой Ольгой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Муж ярославны умер в 1956 году. Произошел несчастный случай на фабрике «Норская Слобода», где он работал. Больше Клавдия Михайловна замуж не выходила. Возраст свой долгожительница не любила. Секретом долголетия считала свое отношение к жизни.

Человек я добрый, может, всё из-за этого — столько живу. Клавдия Гадючкина ярославская долгожительница