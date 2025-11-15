Ярославцы пожаловались на сбои в работе домашнего интернета. В чем дело

Стало известно, когда починят работу Ростелекома в Ярославской области Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Днем 15 ноября у жителей Ярославской области пропал проводной интернет от «Ростелекома».

«В обед дома пропал вай-фай, сначала подумала, что какой-то сбой, но к вечеру интернет так и не появился», — сообщила жительница Ярославля.

При чем некоторые жалуются также на отсутствие телевидения, который работает через приставку провайдера. Аналогичные сообщения стали появляться и в городских пабликах.

«Подписчики сообщают, что у них перестал работать Ростелеком. Проблема наблюдается также и в соседних областях», — пишут читатели в группе «Жесть Ярославль».

Как сообщили 76.RU в пресс-службе филиала «Ростелекома» в Ярославской области, интернета нет из-за аварии.

«Произошла авария по вине третьих лиц. До конца дня связь будет восстановлена. Идут работы», — сообщили 76.RU в пресс-службе филиала «Ростелекома» в Ярославской области.

На устранение последствий потребуется около двух часов.

