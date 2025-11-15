НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Город Ярославцы пожаловались на сбои в работе домашнего интернета. В чем дело

Ярославцы пожаловались на сбои в работе домашнего интернета. В чем дело

Многие жители остались без телевидения

15 804
Стало известно, когда починят работу Ростелекома в Ярославской области | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUСтало известно, когда починят работу Ростелекома в Ярославской области | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Стало известно, когда починят работу Ростелекома в Ярославской области

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Днем 15 ноября у жителей Ярославской области пропал проводной интернет от «Ростелекома».

«В обед дома пропал вай-фай, сначала подумала, что какой-то сбой, но к вечеру интернет так и не появился», — сообщила жительница Ярославля.

При чем некоторые жалуются также на отсутствие телевидения, который работает через приставку провайдера. Аналогичные сообщения стали появляться и в городских пабликах.

«Подписчики сообщают, что у них перестал работать Ростелеком. Проблема наблюдается также и в соседних областях», — пишут читатели в группе «Жесть Ярославль».

Как сообщили 76.RU в пресс-службе филиала «Ростелекома» в Ярославской области, интернета нет из-за аварии.

«Произошла авария по вине третьих лиц. До конца дня связь будет восстановлена. Идут работы», — сообщили 76.RU в пресс-службе филиала «Ростелекома» в Ярославской области.

На устранение последствий потребуется около двух часов.

А у вас есть домашний интернет?

Да, все работает
Нет, ждем, когда все починят
У меня мобильный работает

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Ростелеком Интернет Телевидение
Гость
2 часа
Хочется понять "Ростелеком" - в сложившейся ситуации сложно было предоставить информацию клиентам? На протяжении всего дня звонила в "поддержку"- ни один номер не отвечал! Как назвать такое отношение к клиентуре, которая их кормить???
Гость
2 часа
Целый день нет не ТВ ни Интернета!!! Ростелеком, делайте перерасчёт по оплате! Я работаю дома, без интернета никак!!!
