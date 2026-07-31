Выходим на тихую охоту. Через сколько дней после дождя можно отправляться за грибами

Белые грибы могут пойти через 2–4 дня после дождя, а могут и не пойти Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пока жители одних регионов уже хвастаются в соцсетях собранными белыми и красными, жители других радуются хотя бы горсти найденных лисичек. Оно и понятно: где в последнее время стояла изнуряющая жара, рассчитывать на грибы особо не приходится.

Но если зной сменился грозами и сильными дождями, то сколько еще ждать? Через какое время после ливней могут пойти грибы в лесу?

Оказывается, универсального ответа на этот вопрос нет. Грибы могут появиться и через несколько дней после дождя, и через неделю, а могут и совсем не появиться.

«Организм гриба развивается в почве, древесине или лесной подстилке — в зависимости от вида. Если до осадков долго стояла засуха, один короткий ливень может лишь смочить поверхность. Влага быстро испарится и не создаст подходящих условий», — сообщает сайт погодной службы Gismeteo.

По словам специалистов, большое значение имеют температура воздуха и почвы, то, как долго и сильно шли дожди, состояние грибницы, сила ветра после осадков и много чего еще. И, конечно, это зависит еще от вида грибов: одни виды реагируют быстрее, другим нужно больше времени и влаги.

Биолог и миколог Элина Миронова ранее рассказывала, что массовый рост белых грибов обычно начинается через 2–4 дня после дождей при температуре воздуха +15…+20 °C ночью и до +25 °C днем.

По словам Элины Мироновой, в отличие от ягод, грибы редко вырастают на одном месте — скажем, под одним и тем же деревом. То, что мы собираем, — это плодовое тело, а основной организм гриба — мицелий — скрыт под землей и может занимать огромные площади.

Как поясняла эксперт, грибы появляются только при совпадении нескольких условий. Если хотя бы одного из них не будет, грибница может остаться в «спячке». Итак, для роста грибов нужны:

устойчивая температура +15…+25 °C в зависимости от вида;

высокая влажность;

наличие органического питания (листья, древесина, корни, иглы);

достаточная освещенность и доступ воздуха.

Как правильно собирать грибы, почему урожай грибов меняется каждый год и как отличить сморчки от строчков? Ответы биолога читайте ЗДЕСЬ.

Четыре ошибки в сборе грибов

Специалисты и врачи не устают напоминать о главном правиле здорового любителя тихой охоты: собирайте только те грибы, в съедобности которых точно уверены. Если есть хоть малейшие сомнения, не берите такой гриб — ошибка может вам обойтись слишком дорого.

Ранее в Минсельхозе Нижегородской области называли четыре частые ошибки, которые допускают грибники:

опята и лисички путают с ложными опятами и лисичками;

маслята путают с перечными грибами;

сыроежки — с бледными поганками;

белые грибы путают с желчным и сатанинским грибами.

Скрытая угроза: как поход за грибами может спровоцировать инсульт

Три километра по лесным тропам, болотам и ухабам несли на носилках женщину фельдшеры скорой помощи и спасатели МЧС. В дремучем лесу, где не проедет ни одна машина, у 72-летней пенсионерки случился инсульт.

Дело было во Владимирской области недалеко от города Вязники. Женщина с мужем пошла в лес за грибами и ягодами. Внезапно она упала и потеряла сознание. Супруг тут же позвонил в скорую помощь.

Медики быстро выехали на место. Проблема в том, что в бригаде две женщины и мужчина, одним им было не справиться. По пути фельдшер связалась со спасателями МЧС, чтобы те помогли донести женщину до машины скорой помощи.

Осмотрев пенсионерку на месте, медики поставили предварительный диагноз «инсульт». Позже он подтвердился. А дальше предстояла непростая дорога до машины. Там женщине оказали первую медицинскую помощь и после увезли в больницу. Пенсионерку удалось спасти. Повезло, что медики сработали быстро и слаженно.

«Гипертоники и сердечники перед походом в лес должны оценить свое состояние. Частые наклоны при сборе грибов и ягод могут спровоцировать ухудшение состояния здоровья», — говорит главный врач станции скорой медицинской помощи города Вязники Татьяна Устинова.

Дело в том, что наклоны вызывают временный скачок артериального давления, усиливая нагрузку на кровеносные сосуды. Для здоровых людей такие скачки неопасны. А для гипотоников наклоны вниз даже полезны. Правда, наклоняться людям с пониженным давлением нужно осторожно, избегая резких движений, и ни в коем случае не делать наклоны при головокружении.

Однако, если давление и без того высокое, а сосуды слабые, этот скачок создает дополнительную нагрузку на их тонкие стенки, увеличивая риск инсульта. А у пациентов с ишемической болезнью наклон вперед может вызвать приступ стенокардии.

Проводился эксперимент: 52 добровольца без гипертензии должны были стоять 2 минуты, а затем наклониться вперед так, чтобы руками коснуться пальцев ног. В результате наблюдатели отметили: наклон вперед привел к значительному повышению артериального давления — как систолического, так и диастолического.