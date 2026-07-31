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Страна и мир Эксперт Опасно ли оплачивать подписку «премиум» в Telegram после включения Дурова в список террористов? Объясняет юрист

Опасно ли оплачивать подписку «премиум» в Telegram после включения Дурова в список террористов? Объясняет юрист

Узнайте, какие риски появились у пользователей

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Может ли за платную подписку на Telegram Premium грозить наказание, объяснил юрист | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUМожет ли за платную подписку на Telegram Premium грозить наказание, объяснил юрист | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Может ли за платную подписку на Telegram Premium грозить наказание, объяснил юрист

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

После появления новости о включении Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов у пользователей Telegram возникло множество вопросов. Безопасно ли теперь оплачивать подписку? Может ли такой платеж повлечь юридические последствия? И что делать тем, кто уже оформил «премиум»? Редакция MSK1.RU попросила юриста Вадима Ускова объяснить, есть ли у пользователей реальные поводы для беспокойства.

«Претензий быть не может»

По словам юриста Вадима Ускова, пользователям, которые оформили подписку Telegram Premium до включения Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, опасаться нечего.

«Если вы пользовались Premium до этого момента, то к вам никаких претензий быть не может. Те пользователи, которые купили платную подписку раньше и продолжают ей пользоваться, на мой взгляд, ничего не нарушают. Для них ничего не должно измениться из-за того, что Павла Дурова внесли в этот список», — пояснил юрист в беседе с MSK1.RU.

При этом, по мнению эксперта, вопросы могут возникнуть в отношении новых платежей, совершенных уже после публикации соответствующей информации.

«Если после появления новости о включении Павла Дурова в этот список человек покупает Premium-подписку, теоретически могут возникнуть неприятности. Это может быть истолковано как поддержка сервиса или организации, которые каким-либо образом связаны с лицом, находящимся в перечне. Поэтому определенный риск здесь существует», — считает Усков.

Что делать с автопродлением подписки

Юрист также прокомментировал ситуацию с автоматическими ежемесячными списаниями за подписку.

«Не готов утверждать однозначно, но, скорее, такую подписку лучше отменить. Если деньги продолжают автоматически списываться уже после включения Павла Дурова в перечень, чисто теоретически это может быть истолковано как поддержка соответствующего сервиса», — рассказал он MSK1.RU.

При этом эксперт подчеркнул, что с юридической точки зрения личность Павла Дурова и мессенджер Telegram — не одно и то же.

«Когда мы оплачиваем Telegram Premium, деньги перечисляются не лично Павлу Дурову. Telegram принадлежит компании, а не физическому лицу. Да, Павел Дуров является одним из ключевых участников этой компании, но юридически это разные субъекты», — подчеркнул эксперт.

Вадим Усков обратил внимание, что нынешняя ситуация отличается от истории с Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«В случае с Meta под запрет попала именно компания и ее продукты. Поэтому возникли соответствующие правовые последствия. Сейчас в перечень внесен Павел Дуров как физическое лицо, а Telegram экстремистским продуктом не признан. Это принципиально разные юридические ситуации», — заключил юрист.

Напомним, 29 июля 2026 года стало известно, что сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров в ближайшее время может быть объявлен в международный розыск. Его обвинили в содействии террористической деятельности, сообщили в ФСБ России. Депутаты Государственной думы высказались на тему возможных блокировок, а также признания мессенджера террористическим. Их мнения — читайте в этом материале.

А вы пользуйтесь Telegram?

Да, но без платной подписки
Да, и у меня есть платная подписка на Premium
Нет, перестал(а) пользоваться этим сервисом после его замедления
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Комментарии
6
Гость
50 минут
Ну начинать нужно было с Трампа, он Украину снабжает не на словах и видосиках.
Гость
1 час
Этот повод надуманный, высосанный из пальца. Их другое беспокоит - неподконтрольное государству общение граждан, распространение видео "падения обломков", "успехов" на передовой, выражения частных мнений непосредственных участников боевых действий, в том числе о массовом недовольстве среди вояк, общее недовольство граждан итогами затянувшейся так называемой операции, полное непонимание целей для чего всё это, и когда этому придёт конец.
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Гость
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