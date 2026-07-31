Семьям со школьниками хотят выдать по 30 тысяч рублей: подробности

Сборы в школу с каждым годом дорожают Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Семьям со школьниками предложили выделить единовременную выплату на подготовку ребенка к учебному году. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она направила премьер‑министру Михаилу Мишустину письмо.

Депутат просит выплатить семьям 20–30 тысяч рублей. Для родителей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, предлагается предусмотреть повышенный размер помощи.

В письме Останина отмечает, что расходы на сборы к учебному году ежегодно заметно растут и становятся серьезной нагрузкой для родителей. Больше всего семьи переживают из‑за трат на школьную форму, обувь, канцтовары и другие обязательные покупки — об этом свидетельствуют обращения, поступающие в комитет.

Останина напомнила про выплату 2021 года: тогда семьи получили по 10 тысяч рублей на ребенка. Меру поддержки оформили более чем на 20 миллионов детей, на нее потратили около 200 миллиардов рублей.

Свою инициативу депутат увязывает со Стратегией семейной и демографической политики до 2036 года и нацпроектом «Семья». Она подчеркивает, что помощь особенно нужна многодетным, неполным семьям и тем, у кого невысокие доходы. По мнению Останиной, такая выплата снизит финансовую нагрузку на родителей.