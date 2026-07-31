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Образование Семьям со школьниками хотят выдать по 30 тысяч рублей: подробности

Семьям со школьниками хотят выдать по 30 тысяч рублей: подробности

Рассказываем об инициативе

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Сборы в школу с каждым годом дорожают | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСборы в школу с каждым годом дорожают | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сборы в школу с каждым годом дорожают

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Семьям со школьниками предложили выделить единовременную выплату на подготовку ребенка к учебному году. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Она направила премьер‑министру Михаилу Мишустину письмо.

Депутат просит выплатить семьям 20–30 тысяч рублей. Для родителей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, предлагается предусмотреть повышенный размер помощи.

В письме Останина отмечает, что расходы на сборы к учебному году ежегодно заметно растут и становятся серьезной нагрузкой для родителей. Больше всего семьи переживают из‑за трат на школьную форму, обувь, канцтовары и другие обязательные покупки — об этом свидетельствуют обращения, поступающие в комитет.

Останина напомнила про выплату 2021 года: тогда семьи получили по 10 тысяч рублей на ребенка. Меру поддержки оформили более чем на 20 миллионов детей, на нее потратили около 200 миллиардов рублей.

Свою инициативу депутат увязывает со Стратегией семейной и демографической политики до 2036 года и нацпроектом «Семья». Она подчеркивает, что помощь особенно нужна многодетным, неполным семьям и тем, у кого невысокие доходы. По мнению Останиной, такая выплата снизит финансовую нагрузку на родителей.

«Мы должны сделать так, чтобы 1 сентября был и оставался праздником для российских семей, для детей и родителей, которые готовятся к новому учебному году», — говорится в обращении.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Выплата Школа Семья
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Комментарии
9
Гость
1 минута
Я думаю дадут, но не 30 и не 20 , а как обычно 10 , и только тем кто вообще нищий или очень хитрый, или тем у кого 3 детей , а остальные все как всегда в пролёте .Зато будут на каждом углу орать какая у них поддержка для людей
Гость
42 минуты
Глава комитета Госдумы в очередной раз признала, что семьи с детьми стоят на границе нищеты и собрать детей в школу своими силами не смогут... Но, несмотря на то что более умная часть населения считает эту инициативу популизмом и предвыборным пиаром, «большинство» будет бить поклоны в благодарность...
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