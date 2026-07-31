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Город С августа мобильный трафик на MAX станет бесплатным

С августа мобильный трафик на MAX станет бесплатным

Соглашение подписано со всеми операторами «большой четверки»

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Национальным мессенджером пользуется около ста миллионов человек | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНациональным мессенджером пользуется около ста миллионов человек | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Национальным мессенджером пользуется около ста миллионов человек

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

С 1 августа использование MAX не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Мобильные операторы и национальный мессенджер договорились об обнулении трафика на MAX. Звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы в национальном мессенджере станут для абонентов МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2 бесплатными.

— Благодаря поддержке Минцифры и операторов «большой четвёрки» десяткам миллионов пользователей MAX не придётся переживать о тарифах и лимитах. Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент — вне зависимости от состояния тарифного плана и баланса, — отметил генеральный директор MAX Фарит Хуснояров.

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Комментарии
4
Гость
4 минуты
слишком мелко. вот если оно мне жкх оплачивало- тогда да. я бы даже свою бабушку покойную,подключил.
Гость
14 минут
А правда что долями Макса владеют родственники чиновников руководства страны?
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Гость
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