С августа мобильный трафик на MAX станет бесплатным

С 1 августа использование MAX не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Мобильные операторы и национальный мессенджер договорились об обнулении трафика на MAX. Звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы в национальном мессенджере станут для абонентов МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2 бесплатными.
— Благодаря поддержке Минцифры и операторов «большой четвёрки» десяткам миллионов пользователей MAX не придётся переживать о тарифах и лимитах. Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент — вне зависимости от состояния тарифного плана и баланса, — отметил генеральный директор MAX Фарит Хуснояров.