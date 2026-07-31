«Дочь в 8 лет уже играет с медведями»: Джефф Монсон — о Емельяненко, США и переезде на Урал с семьей

Джефф переедет в Екатеринбург вместе с семьей в конце августа Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Известный спортсмен Джефф Монсон решил переехать в Екатеринбург. Одна из причин — общий проект с Кириллом Потаповым, основателем реабилитационного центра по спасению животных. Американец получил российский паспорт в 2018 году, но еще лет 10–15 назад даже не думал о том, что когда-то переедет в Россию. Пока боец MMA живет в Уфе — там он работает депутатом и руководит бесплатными школами по джиу-джитсу и грэпплингу для детей.

В большом интервью для E1.RU Джефф рассказал о предстоящем переезде, о том, чем Екатеринбург лучше Москвы, и признался, испытывает ли ностальгию по США.

Центр помощи диким животным благотворительного фонда «Альфа» находится под Екатеринбургом. Местные обитатели не приспособлены к жизни в дикой природе — многие из них родились в неволе или пострадали от рук человека. Сюда попадают животные, которых спасли от браконьеров, вылечили после серьезных травм или забрали у недобросовестных владельцев. Специалисты центра выхаживают зверей и помогают им адаптироваться.

— Джефф, на днях вы приехали в Екатеринбург, а скоро уже переберетесь сюда насовсем. Почему приняли такое решение?

— Екатеринбург — очень красивый город, здесь у меня большие планы. Я хочу помогать людям. Сейчас вместе с Кириллом Потаповым мы начали развивать проект: к нам приезжают разные животные, в том числе из зоопарков и цирков. Этот проект не смог бы существовать без помощи Кирилла и других людей.

Леопарды, пумы, медведи — все животные здесь его любят и сами к нему тянутся. Большинство он выкармливал из бутылочки, растил. Для всех них он как папа.

У него большое сердце, и он посвятил свою жизнь защите животных. И это не просто защита животных — это защита наших лесов и нашего будущего.

Спортсмен решил посвятить свою жизнь животным Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

— Вас так вдохновила история Кирилла Потапова, что вы тоже решили посвятить жизнь помощи животным. Расскажите, как вы познакомились?

— Я снимался в фильме «Алдан», где играл американского наемника. Режиссер этой картины был знаком с Кириллом. Когда мы с ним встретились, то сразу нашли общий язык. Я подумал: «Ого, мне тоже очень интересно то, чем он занимается!» Я, конечно, не посвятил всю свою жизнь животным, но я определенно хочу быть частью этого.

Чем больше мы общались с Кириллом, тем чаще я сюда приезжал и дольше здесь оставался. Потом я привез сюда жену, ей тоже всё понравилось, и теперь мы полностью готовы заниматься этим проектом и сделать так, чтобы он получился.

— А ваша семья тоже будет принимать участие в проекте?

— Моя старшая дочь уже была здесь, она играла с медведями. Ей сейчас восемь лет, и она очень любит животных. Я очень хочу привезти сюда своих детей, чтобы они тоже стали частью этого проекта.

Я думаю, это учит не только бережно относиться к природе и понимать, насколько важны животные, но и ответственности. Когда нужно кормить животных, заботиться о них, ухаживать за ними, выполнять какие-то обязанности — это делает тебя ответственнее.

Семья Джеффа рада переезду на Урал Источник: Kirillpotapov / T.me

— Думали о том, что можете пожалеть о переезде на Урал?

— Здесь у меня есть возможность работать над проектами и заниматься тем, чем я действительно хочу. Примерно с 18 лет я мечтал жить рядом с медведями.

У меня есть проекты в Уфе, и от них не собираюсь отказываться. Из Уфы до Екатеринбурга лететь всего 45 минут. Это практически как доехать из одного места в другое в городе. Поэтому я думаю, что буду часто летать туда-сюда.

Боец признался, что всегда хотел жить рядом с медведями Источник: Kirillpotapov / T.me

— Чем Екатеринбург отличается от Уфы или Москвы?

— Если говорить про город для жизни, то мне не очень нравится большое количество машин и людей. Я открыл школу в Красногорске рядом с Москвой, таких школ там и так очень много. В столице уже достаточно подобных мест, поэтому еще одна школа Джеффа Монсона там не так нужна.

А вот в Екатеринбурге такой нет, и я хочу открыть здесь свои. В городе живет больше трех миллионов человек (по официальных данным, чуть больше 1,5 миллиона. — Прим. ред.), но при этом здесь очень мало школ по джиу-джитсу и другим единоборствам.

Мне очень нравится место, где я живу в Уфе, и люди в этом городе. Там тоже много всего для детей и семей. В Башкортостане, конечно, тоже есть прекрасная природа и горы, но нужно ехать довольно далеко, чтобы до нее добраться. Это не всегда удобно, а в Екатеринбурге всё рядом, и ко всему прочему красиво и тихо.

Я не хочу отказываться от чего-то и говорить, что одно лучше другого. Мне просто очень повезло, что у меня есть возможность жить и работать в обоих местах.

Скоро мы построим небольшой дом, прямо рядом с Кириллом и животными. Мне уже 55 лет, и я не думал, что это когда-нибудь произойдет. Джефф Монсон спортсмен и депутат

Джефф работает депутатом в Уфе Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

— В Екатеринбурге вы уже бывали несколько раз. Какие впечатления оставил город?

— Я был здесь уже четыре или пять раз, но раньше даже не понимал, насколько этот город огромен. Но, по-моему, он особенно отличается людьми — они добрые. Мы можем просто идти по улице с моей женой, и люди, которые вообще ее не знают, говорят: «Привет!»

И, в отличие от Москвы или Санкт-Петербурга, здесь можно легко уехать от городской суеты, отдохнуть и побыть в тишине. Так что здесь как будто лучшее из двух миров.

— До переезда вы занимались развитием Башкортостана и даже помогали общественникам и ГИБДД ловить негодяев. Как они теперь без вас там будут справляться?

— Я должен каждый месяц встречаться с людьми из Башкирии и посещать мероприятия. Но главное, чем я занимаюсь, — это открываю бесплатные детские школы. Я работаю с беженцами из Сирии и Палестины, которые пострадали от бомбардировок.

Я являюсь послом детского реабилитационного центра для детей с аутизмом, а также послом детской больницы и онкологического центра. И от всего этого я точно не собираюсь отказываться.

Это не просто моя работа, а моя ответственность. Мы с женой каждый месяц ездим в реабилитационный центр: готовим еду, проводим спортивные занятия. Я люблю Башкортостан, где прожил пять лет, завел много друзей, и где у меня осталось еще много важной работы.

Джефф Монсон активно занимается благотворительностью Источник: jeff_monson_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— У вас очень много благотворительной деятельности, но чем вы будете зарабатывать на жизнь?

— Мы будем делать совместную линию одежды, мерч. Также проводим мастер-классы по всей России, за которые платят.

— Хотелось бы еще затронуть тему Америки. В 2018 году вы получили российский паспорт. Скучаете ли по Штатам?

— Я отказался от своего американского паспорта примерно три с половиной года назад. В Америке у меня есть трое старших детей — им 16, 28 и 31 год. Я очень их люблю и постоянно общаюсь с ними в мессенджере. Но это всё равно не то же самое, что видеть их вживую. Я не видел их уже пять лет — для меня это просто безумие. Возможно, этой осенью моя старшая дочь приедет в Екатеринбург. Надеюсь, здесь побывают все мои дети.

Моя жизнь сейчас здесь: моя жена, мои дети и мое будущее. Я скучаю по своей спортивной команде в Майами, по друзьям и некоторым вещам в Америке, но я не скучаю по ее политике и правительству. Джефф Монсон спортсмен и депутат

Джефф получил российский паспорт в 2018 году Источник: jeff_monson_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— А на какой город в штатах похож Екатеринбург?

— Некоторые места здесь напоминают мне мой родной город Сент-Пол. Там тоже сосновые леса, животные. Мои дети рассказывали мне вчера, что у них на территории почти каждый день можно увидеть черных медведей.

Из-за этого я скучаю по дому еще сильнее. Но одновременно мне приятно находиться здесь, потому что тут я тоже чувствую себя немного как дома.

— Когда вы собираетесь переехать?

— Есть еще вопросы, которые нужно закрыть: моя работа, дела моей жены и другие. Но первого сентября я точно буду здесь — детям нужно будет идти в школу.

Джефф переедет в Екатеринбург вместе с семьей в конце августа Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

— Как сейчас учите русский язык? Хватает ли вам словарного запаса, чтобы говорить свободно?

— Я уже около восьми лет живу в России. Если кто-то подойдет ко мне и скажет: «Джефф, давайте сфотографируемся», я легко отвечу. Если меня спросят, живу ли я здесь, я могу ответить. Но интервью или какие-то сложные переговоры мне даются труднее. Я пользуюсь [приложением] Duolingo и разговариваю с женой на русском.

Моя жена совсем не говорит по-английски. Она знает только «привет» и «я тебя люблю» — и всё. Мои дети говорят по-русски и по-английски. Например, когда они разговаривают с моей женой, я иногда вообще ничего не понимаю. И они отвечают мне: «Папа, не переживай, тебе не обязательно знать, о чём мы говорим».

У Джеффа Монсона пятеро детей. Трое старших родились в США, еще две дочери — в России.

Супруга Джеффа не говорит по-английски и учит его русскому Источник: Kirillpotapov / T.me

— Интересно еще затронуть тему спорта. Сильно ли наша школа отличается от американской?

— ММА в Америке популярен, но вы не увидите там много детей, которые профессионально занимаются единоборствами. Они занимаются карате, но это не совсем то же самое.

В Америке есть отличные молодые спортсмены в бейсболе, баскетболе, волейболе, американском футболе. Что касается ММА, там есть действительно хорошие залы. Например, American Kickboxing Academy, American Top Team и другие. Оттуда выходят прекрасные бойцы, но их не так много. В России же огромное количество залов, поэтому здесь намного больше хороших бойцов.

При этом лучшие российские и лучшие американские спортсмены практически на одном уровне. Просто в России таких спортсменов гораздо больше. Джефф Монсон спортсмен и депутат

— Вспоминаете ли вы времена ваших выступлений, в том числе против Федора Емельяненко? Как мне кажется, они были круче и зрелищнее.

— После того боя с Федором в 2011 году моя жизнь полностью изменилась. Я проиграл тот бой, сломал ногу. Я был просто уничтожен морально. После боя со мной разговаривал Владимир Путин. Федор пришел ко мне в раздевалку и сфотографировался со мной. Потом этот снимок разошелся по всей России.

Федор — настоящий герой, и когда люди увидели эту фотографию, они подумали: «О, Федору нравится этот американец. Значит, он нормальный парень». После этого я начал драться в России, выигрывать. И хотя я проиграл тот бой, именно он открыл для меня новые двери и сильно повлиял на мою карьеру в России.

ММА — это вообще сумасшедший вид спорта. Ты выходишь и пытаешься буквально отправить другого человека в больницу: душишь его, избиваешь, ломаешь ему ногу. А после боя вы пожимаете друг другу руки, обнимаетесь и становитесь друзьями. Джефф Монсон спортсмен и депутат

Вы можете вместе пойти поесть, ведь всё останется на ринге, и после этого у вас появляется огромное уважение друг к другу на всю жизнь. Хоть вы и пытались причинить друг другу боль, но это был спортивный поединок, а когда он заканчивается, между вами появляется особая связь, которая не произойдет с обычным прохожим. Вот что мне очень нравится в этом виде спорта.

Джефф благодарен Федору Емельяненко, бой с которым открыл новую главу его жизни Источник: jeff_monson_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)