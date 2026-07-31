Центр города в Ярославской области перекроют на две недели ради масштабных съемок

В Ярославской области ищут актеров массовки для фильма Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ростове Великом Ярославской области буду снимать художественный фильм. В августе на центральных улицах появятся киношники, съемки пройдут на улицах Советская площадь и Советский переулок.

«Для съемок задействуют две улицы, движение на них во время обустройства декораций, репетиций и съемок будет ограничено», — предупредили в администрации Ростовского округа.

Из-за этого движение по центру города рядом с кремлем будет перекрыто. Как дополнили власти, по улице Советский переулок будет обеспечена возможность проезда через подвижный блокиратор во все дни съемок, кроме 11, 12, 15 и 16 августа.

График ограничений и съемок

Улица Советская площадь — улица Петровичева:

с 3 августа по 19 августа — монтаж и демонтаж декораций, подготовка площадки;

15 августа — репетиции;

16 августа — съемки.

Улица Советский переулок:

с 8 августа по 15 августа — монтаж и демонтаж декораций, подготовка площадки;

11 августа — репетиции;

12 августа — съемки.

«Просим жителей и гостей Ростова Великого учитывать информацию об ограничениях и планировать свои маршруты заранее», — попросили власти.

Также ранее стало известно о поиске актеров массовых сцен. В группе «Кастинг. Ростов Великий» о наборе объявили еще 30 июня.

«К нам едет большой проект! Исторический! Необходимо 300+ человек. Женщины, мужчины и дети! Будут они в августе!» — указано в посте.

Что за кино

Массовки требуется так много, что людей набирают и в Ярославле. Съемки, помимо Ростова, пройдут также в Карабихе.

При наборе массовки сообщили детали проекта. В центре сюжета — эпоха войны 1812 года между Российской империей и наполеоновской Францией. Наиболее масштабные сцены, куда требуется сразу 200 человек массовки, планируют снять 12 августа.

В марте в Ростов Великий приезжала команда киностудии «Мосфильм» Источник: Андрей Шатский / Vk.com

Весной в Ростов Великий приезжало руководство киностудии «Мосфильм», чтобы обсудить вопросы предстоящих съемок исторического фильма про Наполеона.

Тогда же сообщалось, что съемки запланированы на август, а декорации разместят на улице Володарского, в Советском переулке и на Советской площади.