Застрелили и забили до смерти: задержанные в Таиланде похитители россиян признались в убийстве

По данным издания, 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин (также известные как Понг и Тхонг) заявили полиции, что расправились молодыми людьми. Подростка они застрелили, а девушку забили до смерти. Задержанные также указали место, где спрятали тела. Туда уже выехали следователи и криминалисты.

Молодые люди пропали 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра по местному времени (08:00 мск). Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! («срочно, чрезвычайно»). Затем связь с братом и сестрой оборвалась. Незадолго до этого они сообщили матери, что за ними кто-то следит, в том числе с помощью их же смартфонов.