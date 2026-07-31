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Происшествия Застрелили и забили до смерти: задержанные в Таиланде похитители россиян признались в убийстве

Застрелили и забили до смерти: задержанные в Таиланде похитители россиян признались в убийстве

Они рассказали, зачем это сделали

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Парня, по словам задержанных, застрелили (архивное фото) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Парня, по словам задержанных, застрелили (архивное фото) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Парня, по словам задержанных, застрелили (архивное фото)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Задержанные в Таиланде подозреваемые сознались в убийстве двух пропавших россиян — подростка и его 22-летней сестры из Тюмени. Об этом сообщила газета Thairath.

По данным издания, 43-летний Тхана Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин (также известные как Понг и Тхонг) заявили полиции, что расправились молодыми людьми. Подростка они застрелили, а девушку забили до смерти. Задержанные также указали место, где спрятали тела. Туда уже выехали следователи и криминалисты.

Предварительно, мотивом преступления могла стать попытка завладеть мотоциклом россиян. Именно транспортное средство стало одной из ключевых улик в расследовании. Полиция обнаружила разобранный Honda ADV150 закопанным недалеко от дома одного из задержанных.

Молодые люди пропали 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра по местному времени (08:00 мск). Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! («срочно, чрезвычайно»). Затем связь с братом и сестрой оборвалась. Незадолго до этого они сообщили матери, что за ними кто-то следит, в том числе с помощью их же смартфонов.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Таиланд Похищение Мотоцикл Слежка
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