Город Новый год — 2026 Эксклюзив Для Ярославля закупают две новогодние елки: где их поставят

Для Ярославля закупают две новогодние елки: где их поставят

Об этом рассказали власти

185
В Ярославле появится две новые елки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле появится две новые елки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле появится две новые елки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле к Новому году закупают две новые 12-метровые искусственные ели. Аукцион на поставку одной из них прошел в июле. Поставщиком была выбрана предприниматель Екатерина Дмитриева. Цена контракта составила 450,2 тысячи рублей. Торги по закупке второй елки назначены на 23 октября. Здесь фигурирует такая же стоимость.

Требования к искусственным деревьям в первом и втором случае аналогичны.

«Ель должна состоять из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои. Общая высота ели (каркаса с ветками) — не менее 12 м и не более 12,5 м, диаметр ели (каркаса с ветками) — не менее 4,6 м и не более 4,8 м», — говорится в аукционной документации.

Елки должны быть украшены световыми гирляндами и не менее, чем 600 шарами золотого цвета. На макушках елок должны быть установлены световые звезды.

В «Агентстве по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» порталу 76.RU рассказали, где планируют установить эти елки.

Оказалось, что ель, закупка по которой прошла в июле, предназначена для района, победившего в ежегодном городском конкурсе «Новогодний Ярославль» в номинации «Самый активный новогодний район города».

«Установка данного элемента праздничного оформления запланирована в сквере на проспекте Машиностроителей Заволжского района», — сообщили в агентстве.

На сэкономленные в ходе первых торгов средства власти решили купить еще одну елку для Ярославля. Ее хотят поставить на улице Революционной.

Напомним, стало известно, что откроется на Советской площади в Ярославле в Новый год.

Комментарии
1
Гость
22 минуты
В прошлом году город был украшен замечательно.
Читать все комментарии
