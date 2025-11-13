Стало известно, с кем заключат контракт на масштабную высотную застройку в Ярославле

В Брагине под застройку снесут старые двухэтажки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Появилась информация о том, кто может получить контракт на застройку участка на проезде Шавырина в Дзержинском районе в Ярославле. В городском департаменте градостроительства сообщили, что торги были признаны несостоявшимися, так как на них заявился лишь один участник. Вероятно, именно он и займется комплексным развитием территории в Брагине.

«Договор о комплексном развитии территории жилой застройки в районе проезда Шавырина в Дзержинском районе города Ярославля будет заключен с единственным участвовавшим в аукционе участником — ООО „Специализированный застройщик „Клевер“, при условии выраженного им в письменной форме намерения о заключении вышеуказанного договора не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах аукциона», — говорится в документах.

ООО «Клевер» — компания-застройщик, зарегистрированная в Ярославле. Она была образована в 2018 году. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий.

То есть, решение о том, будет ли компания «Клевер» заниматься застройкой, остается за ней.

Площадь участка для застройки — 18 403,11 квадратных метра, там можно строить высотки до 18-ти этажей. На территории сейчас находится пять двухэтажных многоквартирных домов (№ 4, 6, 8 по ул. Урицкого и № 4, 10 в проезде Шавырина). Их застройщик должен будет снести за свой счет.

В проекте договора также было прописано, что компания, с которой заключат контракт, должна предоставить городу жилье для переселения жителей неприватизированных квартир указанных домов и выплатить деньги владельцам приватизированных. Исключением станет только дом № 10 в проезде Шавырина — он расселяется за бюджетный счет, так как был признан аварийным до 1 января 2017 года и попал в государственную программу.

Еще застройщик должен безвозмездно передать в собственность города помещение для участкового пункта полиции и построить на отданной ему территории физкультурно-оздоровительный комплекс площадью не более 3420 квадратных метров. Все работы должны быть выполнены в течение 10 лет.

Где построят новые дома Источник: мэрия Ярославля

Постановление о комплексном развитии данной территории мэрия Ярославля выпустила в феврале 2025 года. В мае 2025 года вышло постановление мэрии, в котором была объявлена стоимость участка в размере 46,2 миллиона рублей. Позже городская администрация решила ее опустить до 27,1 миллиона.