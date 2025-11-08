На продажу выставили площади в зданиях-памятниках в центре Ярославля

Мэрия Ярославля выставила на продажу нежилые помещения в зданиях-памятниках № 15 и № 17 на улице Нахимсона в центре города.
«Общая площадь помещений на первом и втором этажах составляет 791,8 кв.м», — уточнили власти.
Дом № 15 на улице Нахимсона является выявленным объектом культурного наследия «Лавка старого гостиного двора» (1780-е годы). Дом № 17 — объект культурного наследия регионального значения «Лавки старого гостиного двора» в составе объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль гостиного двора» (XVIII в. — 80-е гг. XVIII в.).
«Лицо, к которому переходит право собственности на указанный объект культурного наследия, обязано выполнять требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия», — оговаривают власти.
Аукцион состоится 12 декабря. Начальная цена составляет 89 917 600 рублей.
Напомним, ранее в здании № 15 по улице Нахимсона находилась городская избирательная комиссия и департамент социальной политики мэрии. В 2017 году сотрудников этих двух организаций эвакуировали из-за угрозы обрушения здания. Проблемы возникли в несущих конструкциях дома из-за того, что во дворе начались земляные работы.