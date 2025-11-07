Будут коттеджи и дома: в Ярославле отдадут под застройку землю у Шевелюхинского озера

В Ярославле выставили на торги под застройку большой участок земли у Шевелюхинского озера в Заволжском районе. Соответствующее постановление подписал мэр города Артем Молчанов.
Речь идет о территории площадью 131 216 квадратных метров в районе улиц Шевелюха и Троицкой. Здесь предусмотрено комплексное развитие территории. На участке можно будет строить многоквартирные дома высотой до четырех этажей, блокированные коттеджи высотой до трех этажей, гаражи и различные соцобъекты высотой до двух этажей. Также возможно возведение детских садов и школ.
«Провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в срок не позднее трех месяцев со дня принятия настоящего постановления», — указано в документе на сайте мэрии.
Минимальная сумма, которую власти планируют получить на торгах от потенциального застройщика за право заключения с ним договора аренды земли, — 67 миллионов 334 тысячи 673 рубля.
Предполагается, что максимальный срок реализации проекта составит 8 лет.
Напомним, постановление о комплексном развитии данной территории было подписано в Ярославле в августе 2025 года. Затем в сентябре оно было обновлено: власти решили немного сократить территорию участка — с 131 703 квадратных метров до 131 216 квадратных метров.