Будут коттеджи и дома: в Ярославле отдадут под застройку землю у Шевелюхинского озера

В Ярославле может появиться еще один жилой комплекс Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на торги под застройку большой участок земли у Шевелюхинского озера в Заволжском районе. Соответствующее постановление подписал мэр города Артем Молчанов.

Речь идет о территории площадью 131 216 квадратных метров в районе улиц Шевелюха и Троицкой. Здесь предусмотрено комплексное развитие территории. На участке можно будет строить многоквартирные дома высотой до четырех этажей, блокированные коттеджи высотой до трех этажей, гаражи и различные соцобъекты высотой до двух этажей. Также возможно возведение детских садов и школ.

«Провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в срок не позднее трех месяцев со дня принятия настоящего постановления», — указано в документе на сайте мэрии.

Участок под застройку обведен фиолетовой линией Источник: мэрия Ярославля

Минимальная сумма, которую власти планируют получить на торгах от потенциального застройщика за право заключения с ним договора аренды земли, — 67 миллионов 334 тысячи 673 рубля.

Предполагается, что максимальный срок реализации проекта составит 8 лет.