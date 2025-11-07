НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Будут коттеджи и дома: в Ярославле отдадут под застройку землю у Шевелюхинского озера

Будут коттеджи и дома: в Ярославле отдадут под застройку землю у Шевелюхинского озера

Мэр подписал постановление о выставлении участка на торги

639
В Ярославле может появиться еще один жилой комплекс

В Ярославле может появиться еще один жилой комплекс

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на торги под застройку большой участок земли у Шевелюхинского озера в Заволжском районе. Соответствующее постановление подписал мэр города Артем Молчанов.

Речь идет о территории площадью 131 216 квадратных метров в районе улиц Шевелюха и Троицкой. Здесь предусмотрено комплексное развитие территории. На участке можно будет строить многоквартирные дома высотой до четырех этажей, блокированные коттеджи высотой до трех этажей, гаражи и различные соцобъекты высотой до двух этажей. Также возможно возведение детских садов и школ.

«Провести аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в срок не позднее трех месяцев со дня принятия настоящего постановления», — указано в документе на сайте мэрии.

Участок под застройку обведен фиолетовой линией

Участок под застройку обведен фиолетовой линией

Источник:

мэрия Ярославля

Минимальная сумма, которую власти планируют получить на торгах от потенциального застройщика за право заключения с ним договора аренды земли, — 67 миллионов 334 тысячи 673 рубля.

Предполагается, что максимальный срок реализации проекта составит 8 лет.

Напомним, постановление о комплексном развитии данной территории было подписано в Ярославле в августе 2025 года. Затем в сентябре оно было обновлено: власти решили немного сократить территорию участка — с 131 703 квадратных метров до 131 216 квадратных метров.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
10
Гость
1 час
Наш мер торгаш. Другого он не умеет.
Гость
10 минут
Можно на Толге строить, там у монастыря столько земли , зачем им столько, там можно пару десятков высоток построить
Читать все комментарии
