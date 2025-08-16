Дома и коттеджи: у Шевелюхинского озера в Ярославле собираются построить новый ЖК

Новый жилой район может появиться в Ярославле у пересечения улиц Шевелюха и Троицкой в Заволжском районе. Мэр Ярославля Артем Молчанов 15 августа подписал постановление о комплексном развитии этой территории.
На участке площадью 131 703 квадратных метра можно будет строить многоквартирные дома высотой до четырех этажей, блокированные коттеджи высотой до трех этажей, гаражи и различные соцобъекты высотой до двух этажей. Также возможно строительство садиков высотой до трех этажей и школ высотой до четырех этажей.
Территория расположена недалеко от Шевелюхинского озера, примерно в двух километрах от ярославского зоопарка.
Застройщика на эту территорию определят в ходе торгов. Предельный срок реализации проекта — 8 лет с момента подписания контракта.
Напомним, также в Ярославле собираются застроить новыми домами участок на улице Свердлова. Под снос должны пойти двухэтажные дома № 77, 79, 81 и 83. Землю под ними площадью 7 815 квадратных метров выставят на торги для поиска застройщика.
16 августа в Ярославле снесли послевоенный дом № 13 на улице Лизы Чайкиной.