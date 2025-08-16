Дома и коттеджи: у Шевелюхинского озера в Ярославле собираются построить новый ЖК

В поле у Шевелюхинского озера вырастет новый жилой комплекс Источник: Яндекс.карты

Новый жилой район может появиться в Ярославле у пересечения улиц Шевелюха и Троицкой в Заволжском районе. Мэр Ярославля Артем Молчанов 15 августа подписал постановление о комплексном развитии этой территории.

На участке площадью 131 703 квадратных метра можно будет строить многоквартирные дома высотой до четырех этажей, блокированные коттеджи высотой до трех этажей, гаражи и различные соцобъекты высотой до двух этажей. Также возможно строительство садиков высотой до трех этажей и школ высотой до четырех этажей.

Территория расположена недалеко от Шевелюхинского озера, примерно в двух километрах от ярославского зоопарка.

Границы будущего жилого района обведены сиреневым Источник: мэрия Ярославля

Застройщика на эту территорию определят в ходе торгов. Предельный срок реализации проекта — 8 лет с момента подписания контракта.

Напомним, также в Ярославле собираются застроить новыми домами участок на улице Свердлова. Под снос должны пойти двухэтажные дома № 77, 79, 81 и 83. Землю под ними площадью 7 815 квадратных метров выставят на торги для поиска застройщика.