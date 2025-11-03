НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Все покрыто песком и грязью: показываем, как идет ремонт центральной улицы в Ярославле

Все покрыто песком и грязью: показываем, как идет ремонт центральной улицы в Ярославле

Фоторепортаж с места

255
Как проходит ремонт Советской улицы в Ярославле

Как проходит ремонт Советской улицы в Ярославле

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле идет ремонт Советской улицы. Из-за работ здесь до 10 ноября продлили ограничение движения. Соответствующий приказ подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

«Временно прекратить движение транспортных средств с 07:00 19 октября до 00:00 10 ноября на участке улицы Советской от улицы Первомайской до улицы Трефолева», — говорится в документе.

На участке между Красной и Советской площадями горы песка и щебня, дорога заставлена строительной техникой, вырыты траншеи под коммуникации. При этом здесь продолжают гулять туристы и ходить по делам местные жители.

Ремонт выполняет компания «Профиль Плюс». Цена контракта составила 118 миллионов рублей. По проекту на участке должны обновить дорожное полотно и тротуары, оборудовать парковочные карманы, нанести новую разметку, убрать провода под землю.

Во время снятия асфальта была обнаружена булыжная мостовая, которую власти обещали частично сохранить.

Показываем, как сейчас выглядит одна из главных улиц Ярославля.

Открыточных фотографий здесь сейчас не сделать

Открыточных фотографий здесь сейчас не сделать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Несмотря на ремонт, по улице продолжают ходить горожане и туристы

Несмотря на ремонт, по улице продолжают ходить горожане и туристы

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Работы продлили до 10 ноября

Работы продлили до 10 ноября

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Хоть дорога перекрыта, по ней пытаются ездить машины

Хоть дорога перекрыта, по ней пытаются ездить машины

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Кусочек булыжной мостовой проглядывает из-под грязи

Кусочек булыжной мостовой проглядывает из-под грязи

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь мостовой уже не видно под слоем жижи

Здесь мостовой уже не видно под слоем жижи

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Тротуары возле дома еще не готовы

Тротуары возле дома еще не готовы

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Жильцам приходится выходить в песок

Жильцам приходится выходить в песок

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На этом участке результаты работы уже заметны

На этом участке результаты работы уже заметны

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Новые люки ждут, когда их установят

Новые люки ждут, когда их установят

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Поддоны с плиткой стоят в два яруса

Поддоны с плиткой стоят в два яруса

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Пока всё выглядит страшно, но это временно

Пока всё выглядит страшно, но это временно

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
За время ремонта горожане вытоптали себе тропинки

За время ремонта горожане вытоптали себе тропинки

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Дороги перекрыты со всех сторон

Дороги перекрыты со всех сторон

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На участке от улицы Трефолева до Первомайской улицы уже укладывают новый асфальт

На участке от улицы Трефолева до Первомайской улицы уже укладывают новый асфальт

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Половина дороги почти готова

Половина дороги почти готова

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Техника закрывает вид на церковь Ильи Пророка

Техника закрывает вид на церковь Ильи Пророка

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Кирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ремонт Благоустройство Улицы города
Комментарии
3
Гость
20 минут
Ну, если начали активный ремонт дороги, то скоро выпадет снег. Народная примета. Работает 100%! p.s. а лета не хватило, да? Ну, ничего...
Читать все комментарии
