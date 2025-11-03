Все покрыто песком и грязью: показываем, как идет ремонт центральной улицы в Ярославле

В Ярославле идет ремонт Советской улицы. Из-за работ здесь до 10 ноября продлили ограничение движения. Соответствующий приказ подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
«Временно прекратить движение транспортных средств с 07:00 19 октября до 00:00 10 ноября на участке улицы Советской от улицы Первомайской до улицы Трефолева», — говорится в документе.
На участке между Красной и Советской площадями горы песка и щебня, дорога заставлена строительной техникой, вырыты траншеи под коммуникации. При этом здесь продолжают гулять туристы и ходить по делам местные жители.
Ремонт выполняет компания «Профиль Плюс». Цена контракта составила 118 миллионов рублей. По проекту на участке должны обновить дорожное полотно и тротуары, оборудовать парковочные карманы, нанести новую разметку, убрать провода под землю.
Во время снятия асфальта была обнаружена булыжная мостовая, которую власти обещали частично сохранить.
Показываем, как сейчас выглядит одна из главных улиц Ярославля.