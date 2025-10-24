В центре Ярославля продлили ремонт Советской улицы. Когда завершат работы

Продлили перекрытие Советской улицы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Советской улице в центре Ярославля продлили перекрытие до 10 ноября 2025 года. Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

«Временно прекратить движение транспортных средств с 07:00 19 октября до 00:00 10 ноября на участке улицы Советской от улицы Первомайской до улицы Трефолева», — говорится в документе.

Схема перекрытия Советской улицы в Ярославле. На этом участке запрещен проезд с сентября 2025 года Источник: мэрия Ярославля

На Советской улице обновляют проезжую часть и тротуары, укладывают новый асфальт. Подрядчик также установит современные опоры освещения, оборудует парковочные карманы и нанесет разметку. Все коммуникации по проекту уберут под землю, убрав кабели со столбов. Контракт стоимостью 118 миллионов рублей выполняет компания «Профиль Плюс».

Ранее стало известно, что во время работ по замене асфальта на Советской обнаружили старинную булыжную мостовую. Власти обещали ее сохранить.