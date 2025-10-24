НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
В центре Ярославля продлили ремонт Советской улицы. Когда завершат работы

В центре Ярославля продлили ремонт Советской улицы. Когда завершат работы

Публикуем данные властей

Продлили перекрытие Советской улицы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Продлили перекрытие Советской улицы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На Советской улице в центре Ярославля продлили перекрытие до 10 ноября 2025 года. Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

«Временно прекратить движение транспортных средств с 07:00 19 октября до 00:00 10 ноября на участке улицы Советской от улицы Первомайской до улицы Трефолева», — говорится в документе.

Схема перекрытия Советской улицы в Ярославле. На этом участке запрещен проезд с сентября 2025 года | Источник: мэрия Ярославля

Схема перекрытия Советской улицы в Ярославле. На этом участке запрещен проезд с сентября 2025 года

Источник:

мэрия Ярославля

На Советской улице обновляют проезжую часть и тротуары, укладывают новый асфальт. Подрядчик также установит современные опоры освещения, оборудует парковочные карманы и нанесет разметку. Все коммуникации по проекту уберут под землю, убрав кабели со столбов. Контракт стоимостью 118 миллионов рублей выполняет компания «Профиль Плюс».

Ранее стало известно, что во время работ по замене асфальта на Советской обнаружили старинную булыжную мостовую. Власти обещали ее сохранить.

Булыжная мостовая — твердое дорожное покрытие, выложенное из обычного необработанного булыжника.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Ремонт улицы Булыжная мостовая
Комментарии
8
Гость
1 час
Сроки ,где были выполнены на каком обьекте,нигде,...
Гость
1 час
видно, что людей работает мало, не успеют и к 10 ноября.
Читать все комментарии
