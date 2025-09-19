НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Оставим незаасфальтированной»: в Ярославле сохранят старинную булыжную мостовую. Как продолжат ремонт

«Оставим незаасфальтированной»: в Ярославле сохранят старинную булыжную мостовую. Как продолжат ремонт

Публикуем заявление губернатора

697
В Ярославле сохранят булыжную мостовую | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле сохранят булыжную мостовую | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле сохранят булыжную мостовую

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле решили сохранить булыжную мостовую, которую раскопали рабочие во время ремонта на Советской улице в центре. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

По его словам, мостовая станет новой городской достопримечательностью.

«Решение принято: часть уникального фрагмента исторического центра оставим незаасфальтированной. Это позволит показать преемственность поколений и сохранить дух города, который является столицей Золотого кольца России», — рассказал глава региона.

Нетронутым хотят оставить лишь этот участок. Остальные работы будут продолжены. Дорожники обновят проезжую часть, тротуары. Также компания-подрядчик должна установить освещение.

На территории оборудуют парковки и пешеходные переходы. Провода планируют убрать под землю по программе «Чистое небо».

Ремонт участка Советской улицы от Советской площади до Красной площади начался в конце августа. Контракт с подрядчиком рассчитан на два года. Фирма запросила за работы 118 миллионов 649 тысяч 838 рублей.

Во время снятия асфальта рабочие обнаружили булыжную мостовую. Градозащитники сразу попросили сохранить объект, а в Государственной службе охраны объектов культурного наследия региона рассказали, сотрудники начали рассмотрение обстоятельств инцидента.

На камнях видны сколы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа камнях видны сколы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На камнях видны сколы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В июне 2024 года во время ремонта на Богоявленской площади жители города заметили горы камней. Очевидцы, предположили, что под асфальтом тогда нашли старинную мостовую. Но позже власти объяснили, что камни не представляли ценности и к мостовой не относились.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
11
Гость
1 час
Так по всей улице и восстановите булыжную мостовую. А так это какой-то позор
Гость
1 час
Назад в будущее.. Нельзя уверенно шагать вперед с повернутой назад головой..!
Читать все комментарии
