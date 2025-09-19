«Оставим незаасфальтированной»: в Ярославле сохранят старинную булыжную мостовую. Как продолжат ремонт

В Ярославле сохранят булыжную мостовую Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле решили сохранить булыжную мостовую, которую раскопали рабочие во время ремонта на Советской улице в центре. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

По его словам, мостовая станет новой городской достопримечательностью.

«Решение принято: часть уникального фрагмента исторического центра оставим незаасфальтированной. Это позволит показать преемственность поколений и сохранить дух города, который является столицей Золотого кольца России», — рассказал глава региона.

Нетронутым хотят оставить лишь этот участок. Остальные работы будут продолжены. Дорожники обновят проезжую часть, тротуары. Также компания-подрядчик должна установить освещение.

На территории оборудуют парковки и пешеходные переходы. Провода планируют убрать под землю по программе «Чистое небо».

Ремонт участка Советской улицы от Советской площади до Красной площади начался в конце августа. Контракт с подрядчиком рассчитан на два года. Фирма запросила за работы 118 миллионов 649 тысяч 838 рублей.

Во время снятия асфальта рабочие обнаружили булыжную мостовую. Градозащитники сразу попросили сохранить объект, а в Государственной службе охраны объектов культурного наследия региона рассказали, сотрудники начали рассмотрение обстоятельств инцидента.

На камнях видны сколы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU