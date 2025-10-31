НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 751мм 100%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,50
EUR 93,39
Атака БПЛА
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
«Умные решения» в недвижимости
Где будет пешеходная зона
Раскупили билеты на концерт Булановой
Почему не работает интернет
Эвакуировали колледж
Погода на выходные
Скандал из-за качества питания в школах
Происшествия Спецоперация на Украине В Ярославле отразили атаку БПЛА

В Ярославле отразили атаку БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев

2 894
В Ярославле отразили атаку украинских БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле отразили атаку украинских БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отразили атаку украинских БПЛА

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ночь на 31 октября над Ярославлем была отражена атака украинских БПЛА.  Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев.

По словам главы региона, пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — обратился к жителям Михаил Евраев.

Он добавил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Напомним, в Ярославской области нельзя публиковать и распространять в СМИ, соцсетях, мессенджерах, Интернете данные о применении и последствиях применения ракет и беспилотных воздушных судов, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, запрещено размещение материалов, содержащих сведения о местах расположения и временной дислокации сил и средств воинских подразделений, организации несения службы. Указ об этом губернатор Ярославской области подписал 26 сентября.

Нарушителей ждут штрафы.

Разрешено только распространение сведений, полученных из официальных источников и с их указанием. Подобными источниками могут быть правоохранительные органы, федеральные и региональные органы исполнительной власти, муниципалитеты.

Подписывайтесь на канал 76.RU в MAX. Мессенджер работает даже в условиях ограничений работы мобильного интернета, поэтому вы сможете оставаться в курсе всех новостей.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Атака БПЛА Губернатор Ярославской области
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
7 минут
а взрывы в 4-5 часов утра? что это
Гость
7 минут
Что с учебными заведениями? Кому то дома сказали сидеть, кому в школу...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление