В Ярославле отразили атаку БПЛА

В Ярославле отразили атаку украинских БПЛА Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ночь на 31 октября над Ярославлем была отражена атака украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев.

По словам главы региона, пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — обратился к жителям Михаил Евраев.

Он добавил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Напомним, в Ярославской области нельзя публиковать и распространять в СМИ, соцсетях, мессенджерах, Интернете данные о применении и последствиях применения ракет и беспилотных воздушных судов, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, запрещено размещение материалов, содержащих сведения о местах расположения и временной дислокации сил и средств воинских подразделений, организации несения службы. Указ об этом губернатор Ярославской области подписал 26 сентября.

Нарушителей ждут штрафы.

Разрешено только распространение сведений, полученных из официальных источников и с их указанием. Подобными источниками могут быть правоохранительные органы, федеральные и региональные органы исполнительной власти, муниципалитеты.