Из-за падения обломков БПЛА в Ярославле приостановили работу двух детских садов

Из-за падения обломков БПЛА в Ярославле приостановили работу двух детских садов

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев

6 243
В Ярославле приостановили работу двух детских садов из-за атаки БПЛА | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле приостановили работу двух детских садов из-за атаки БПЛА | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле приостановили работу двух детских садов из-за атаки БПЛА

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле приостановили работу двух детских садов во Фрунзенском районе. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев утром 31 октября.

«В связи с падением обломков украинских БПЛА в результате сегодняшней атаки на Ярославль и для проведения следственных действий приняли решение об отмене работы детских садов № 28 и № 125 во Фрунзенском районе.», — пояснил глава региона.

Он добавил, что малышей примут другие детские сады района.

Напомним, ранее Михаил Евраев сообщил, что в ночь на 31 октября над Ярославлем была отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет.

При этом глава региона отметил, что на территории Ярославской области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении нужно отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить о местонахождении фрагментов по телефону 112.

Губернатор подчеркнул, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

Обновление информации на 8:21

В правительстве Ярославской области уточнили, что работа остальных детских садов, школ и колледжей региона продолжается в штатном режиме.

«Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА. После снятия режима беспилотной опасности было принято решение о посещении образовательных организаций в обычном порядке. Оперативное информирование родителей ведется через СМС-сообщения и родительские чаты, также режим работы можно уточнить у администрации образовательной организации», — пояснили в пресс-службе правительства региона.

Подписывайтесь на канал 76.RU в MAX. Мессенджер работает даже в условиях ограничений работы мобильного интернета, поэтому вы сможете оставаться в курсе всех новостей.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Атака БПЛА Детский сад
