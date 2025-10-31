В Минобороны РФ сообщили, сколько беспилотников сбили над Ярославской областью

В Минобороны сообщили о шести сбитых БПЛА над Ярославской областью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По информации Министерства обороны России, в ночь на 31 октября над территорией Ярославской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Минобороны добавили, что всего в период с 23:00 30 октября до 8:00 31 октября над территорией России были перехвачены и уничтожены 130 украинских БПЛА — в Курской, Воронежской, Белгородской области, Брянской, Орловской, Тамбовской Тульской, Липецкой, Ярославской, Ростовской, Волгоградской, Калужской, Рязанской, Московской областями.

Пост с канала Минобороны России Источник: Минобороны России / Telegram

В ночь на 31 октября над Ярославлем была отражена атака украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев. По словам главы региона, пострадавших нет.

В связи с падением обломков беспилотников и для проведения следственных действий было принято решение об отмене работы двух детских садов во Фрунзенском районе Ярославля — № 28 и № 125. В правительстве Ярославской области уточнили, что работа остальных детских садов, школ и колледжей региона продолжается в штатном режиме.