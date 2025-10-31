НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Власти сделали заявление о работе школ и детсадов после атаки БПЛА в Ярославле

Власти сделали заявление о работе школ и детсадов после атаки БПЛА в Ярославле

Что сказали в региональном правительстве

Будут ли работать детсады и школы в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Будут ли работать детсады и школы в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В правительстве региона сделали заявление о работе школ и детских садов в Ярославле. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщил, что после атаки украинских беспилотников 31 октября закрыли детсады № 28 и № 125 во Фрунзенском районе. Он объяснил, что это связано с падением обломков БПЛА и проведением следственных действий.

Как рассказали в правительстве Ярославской области, остальные учреждения будут работать в штатном режиме.

«Работа детских садов, школ и колледжей региона продолжается в штатном режиме. Сегодня ночью над Ярославлем отражена атака украинских БПЛА. После снятия режима беспилотной опасности было принято решение о посещении образовательных организаций в обычном порядке. Оперативное информирование родителей ведется через СМС-сообщения и родительские чаты, также режим работы можно уточнить у администрации образовательной организации», — рассказали региональные власти.

Министерство обороны России сообщало, что ночью 31 октября над Ярославской областью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Губернатор Михаил Евраев сообщал, что во время атаки БПЛА никто не пострадал.

Подписывайтесь на канал 76.RU в MAX. Мессенджер работает даже в условиях ограничений работы мобильного интернета, поэтому вы сможете оставаться в курсе всех новостей.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Школа Детский сад Правительство Ярославской области БПЛА
